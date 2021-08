Veracruz llega a 169 municipios en rojo; 42 en Naranja; sólo uno en amarillo y ninguno en verde

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) reporta que son 95 mil 773 (+944 nuevos) los casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 208 mil 128 eventos analizados.



En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 5 mil 749 y sospechosos mil 640; desde que comenzó la emergencia van 78 mil 683 pacientes recuperados y están en vigilancia 5 mil 674.



Los fallecimientos suman 11 mil 416 (+32 nuevos); se contabilizan 99 mil 225 resultados negativos y 13 mil 130 sospechosos acumulados.



Semáforo de Riesgo Epidemiológico



Del 23 de agosto al 05 de septiembre, Veracruz permanecerá en color naranja (riesgo alto) en el indicador epidémico de la Federación; a nivel estatal quedó de la siguiente manera:



• Rojo (riesgo máximo): 169 municipios.

• Naranja (riesgo alto): 42 municipios.

• Amarillo (riesgo medio): un municipio.

• Verde (riesgo bajo): ningún municipio.



La transmisión de la enfermedad continúa en aumento y es preciso que toda la sociedad tome con responsabilidad las medidas de protección, principalmente las personas no vacunadas y las mujeres embarazadas.



Si presentan síntomas como gripe común deben reforzar la prevención para no contagiar a nadie; en caso de fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, diarrea y dificultad al respirar, acudan a la unidad de salud más cercana. No se confíen por pensar que con un tanque de oxígeno y una mascarilla van a estar bien.



Todos los hospitales de SESVER están debidamente equipados para brindar la primera atención; de ser necesario, el paciente será canalizarlo al Hospital COVID más cercano o enviado a su casa, donde continuará la vigilancia epidemiológica.



Autoridades de la dependencia han recorrido las unidades de salud y los Centros de Atención Médica Expandida (CAME-C19), corroborando el suficiente abasto de medicamentos, insumos, equipos de protección personal y camas.



Sí existe incremento en la ocupación hospitalaria pero de ninguna manera es el panorama desolador que difunden en redes sociales y mucho menos una crisis.



Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan Nacional de Vacunación en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Llama al número 800 0123 456 en caso de síntomas y acude a Urgencias del hospital más cercano por algún evento de gravedad.



Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!