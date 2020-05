Veracruz llega a las 54 defunciones y 576 contagios a COVID-19, este jueves

Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que, de un total de 2,715 casos sospechosos estudiados; 1,707 han resultado negativos, 432 se encuentran aún en investigación en 71 municipios de la entidad.



En la entidad se rebasan las cinco centenas de positivos, por lo que, a nivel nacional, la entidad continúa en rojo.



La funcionaria estatal explicó que la región centro es la que sigue aportando el mayor número de casos y la zona conurbada Veracruz-Boca del río, también se encuentran en color rojo, lo que significa mayor carga de enfermedad.



“El mayor número de casos está ocurriendo en cabeceras municipales de grandes ciudades como: Veracruz con 209 casos, Coatzacoalcos 69, Boca del Río 56, Poza Rica 44, Minatitlán 13; Orizaba y Xalapa con 12 cada una”, puntualizó.



En este sentido, dijo que en algunos municipios se observa poco movimiento en las cifras de los casos y otros permanecen con uno, dos y tres contagiados, en tanto en otros aparecen primeros casos; lo que indica que la transmisión se está extendiendo y ya involucra a 69 municipios de norte a sur del estado.



Al respecto de la evolución de la enfermedad, expuso que hasta el momento 200 de los pacientes, se consideran recuperados, sobre todo, los atendidos en forma ambulatoria y se incrementaron a 322 los que permanecen en vigilancia, que incluye ambulatorios y aquellos que han requeridos ser hospitalizados, dado sus cuadros clínicos de gravedad.



“Desafortunadamente 54 han fallecido, la mayoría en los lugares que hemos señalado con mayor carga de la enfermedad, como Veracruz con 14, Coatzacoalcos 13, Poza Rica 5 y en otros como Martínez se la Torre 3, Boca del Río, Medellín y Minatitlán con dos cada uno; Chinampa de Gorostiza, Emiliano Zapata, Tlacotalpan, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Alvarado, Totutla, Fortín, Nogales, Perote, Misantla, Coatzintla, Cazones, con un una, cada uno en edades entre 35 y 100 años”.



Señalo que 47 de los fallecidos presentaban una o más comorbilidades como: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad renal, cardiaca y VIH o factor de riesgo como tabaquismo.



No obstante, destacó que se ha incrementado a siete, las defunciones donde no se identificó ningún otro padecimiento, por lo que, aun cuando no tengan factores de riesgo, como los señalados, los cuadros pueden ser muy graves y en cualquier persona, tener desenlace fatal.



Por otra parte, explicó que la frecuencia de los casos sospechosos por fecha de inicio, marcan una tendencia acelerada en las últimas semanas con 298, es decir, 52 % de los casos positivos ha ocurrido en los últimos 14 días.



“Lo que también es indicativo de la progresión de la transmisión y nos van a ir mostrando el comportamiento que está siguiendo la enfermedad, en las próximas semanas, por los que la única manera hoy de cuidar tu salud y la de los demás es quédate en casa”, insistió la funcionaria estatal.