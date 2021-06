Veracruz, lleno de policías municipales sin capacitar y Alcaldes los defienden

El secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, lamentó que de los 7 mil policías municipales que hay en Veracruz, sólo 189 están capacitados.



El funcionario criticó que los alcaldes no quieran entender que de ello depende la licencia colectiva de armamento que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) otorgó a Veracruz.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, dijo que ante el déficit de policías estatales en la entidad —ya que de los 14 mil que se requieren apenas se cuentan con 6 mil—, la SSP busca apoyarse de las corporaciones municipales, pero la mayoría carecen de formación.



“Aquí en el Estado nosotros deberíamos tener 14 mil elementos, claro que nos apoyamos con las Policías Municipales, desgraciadamente ahorita es el estar invitando a los alcaldes para que los lleven a capacitar, porque se oye muy triste que de 7 mil policías municipales, solamente están capacitados 189”, dijo.



Ante ello, Hugo Gutiérrez lamentó que los ediles no quieran entender esta situación, que implicaría el perder la licencia colectiva de la SEDENA, por lo que cuando llegan a un municipio y desarman a su policía es para que se “pongan al corriente” y envíen a sus uniformados a los exámenes de control de confianza y capacitación.



Añadió que se debe prestar especial atención a Acayucan dónde sólo cuentan con un policía municipal, y a Sayula de Alemán, refiriendo que con la nueva conformación de las Alcaldías, la coordinación será mejor.



Sobre el vínculo con la delincuencia organizada, Gutiérrez Maldonado expuso que al inicio del sexenio esto era más común, pero poco a poco ha ido cambiando. “Algunas detenciones muy esporádicas”.



Explicó que es el Departamento de Asuntos Internos el que realiza las investigaciones cuando se denuncian presuntas complicidades de sus elementos con las bandas delictivas, por lo que aseguró que cada mes se dan de baja a elementos por diversas incidencias, entre ellas, corrupción, uso de violencia sin justificación, posibles nexos con la delincuencia, entre otros.



Ante ello, al igual que el gobernador Cuitláhuac García, el titular de la SSP hizo la invitación a los futuros alcaldes, a que no se dejen intimidar e infiltrar por el crimen organizado, por lo que dijo, que si llegaran a estar bajo presión de algún grupo o célula criminal, pueden denunciar y ellos sabrán cómo actuar.



“Creo que con la nueva la nueva estructura, el mapa político que quedó aquí en Veracruz, la coordinación todavía va a ser más estrecha, ya que muchos de ellos hasta me piden a mí el poderles recomendar algún comandante de aquí del Estado”.



Certificados, el 80% de policias estatales



El responsable de la seguridad en el Estado, expuso que el 80 % de los 6 mil policías estatales que hay en Veracruz ya están certificados, algo que no existía al momento de comenzar la administración de Cuitláhuac García.



Apuntó que en el Centro de Estudios de Investigación y Seguridad (CEIS), todos los días están formando cadetes de la SSP, además que en éste, los uniformados ya pueden cursar la carrera de Derecho, así como maestrías y doctorados.



Al resaltar que la idea es que este centro sea una universidad y que los elementos policiacos cuenten con la mejor preparación para desempeñar su trabajo, sostuvo que Veracruz pasó del lugar 22 con los peores sueldos para ellos, a los primeros diez mejores.



Contrario sucede en el ámbito municipal, donde precisó que hay Ayuntamientos que pagan 3 mil pesos a sus elementos policiacos, por lo que desde su punto de vista, se debe analizar el tema salarial.



“Hay municipios que sí, 3 mil, 4 mil pesos que he oído yo que les pagan, y por arriesgar la vida, nadie va a querer, los va a ganar en otro lado”, aseguró al tiempo que indicó que quien nace para policía “es difícil que se vaya con la delincuencia, el que es delincuente nace delincuente, desde que nace ya va con esa idea”.



En este punto, Hugo Gutiérrez dejó en claro que la meta es que, para finalizar la actual administración hayan 9 mil 500 o 10 mil policías estatales, con lo que se continuaría otorgando seguridad y resguardo a la ciudadanía en todo el estado.



Por otro lado, comentó que además de resguardar a la población, en la SSP están apoyando también en el resguardo de las vacunas contra el COVID-19, en tareas de prevención del delito y en dar con el paradero de los cabecillas de las bandas delictivas, a través de Departamento de Inteligencia.



El funcionario estatal destacó que con estas acciones se han logrado reducir aún más los índices delictivos, y la Entidad ya no aparece en los primeros lugares de secuestros.



“Puedo asegurar que todos los secuestradores que se han pescado con orden de aprehensión se encuentran en los penales del Estado”.