Veracruz mantiene pendientes con identificación de cuerpos en fosas

Investigación de las desapariciones, agotamiento de los protocolos de búsqueda y desaparición, contar con una cifra depurada de los casos e identificación de restos y cuerpos, son algunos de los pendientes que se tienen en el Estado en materia de personas desaparecidas, indicó Anaís Palacios, colaboradora del Instituto de Derechos Humanos y Democracia AC.



Mencionó que un gran pendiente que se tiene es el revisar las inhumaciones que han hecho instancias de la misma Fiscalía General del Estado, en donde se pueda cruzar la investigación, pues cuando ocurre algo en otra región del Estado no se le notifica a la Fiscalía Especializada y es información a la que no se tiene acceso desde los colectivos y el acompañamiento.



Comentó que tan sólo en la identificación de cuerpos hay mucho por hacer, ya que por ejemplo hace tiempo en un caso se localizaron los restos de la persona desaparecida al día siguiente de los hechos y la notificación de la coincidencia por las características físicas se dio 5 años después.



Sin embargo, expuso, esto no es algo que se dio sólo en ese caso, sino que se da de manera recurrente, lo que hace ver la necesidad de agilizar los procesos, la toma de muestras y el tener un análisis de contexto.



Recordó que de manera recurrente, en periciales se ha mencionado que no hay reactivos, que se han ocultado cuerpos pero también en investigación es importante que se cuente con un mayor número de personas, desde ministeriales, peritos e inclusive Fiscales Especializados en todas las regiones.



Consideró que otro pendiente sería el de mantener contacto con la Comisión Estatal de Búsqueda a fin de coordinar procesos en el marco de sus competencias para localizar a las personas desaparecidas y saber el estado que guardan los casos y las cifras.