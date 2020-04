Veracruz mantiene su peor record en incendios forestales, advierten ineficiencia

Veracruz, que ha perdido ya el 80% de su vegetación original, está padeciendo en éstos 2 último años (2019 y 2020) su peor récord en materia de incendios forestales y en materia de sequía, de tal forma que requiere acciones y estrategias más contundentes, sobre todo preventivas, pues aún estamos lejos de salir de ésta etapa altamente crítica en lo ambiental.



Lo anterior lo dio a conocer Graciano Illescas Télles, Presidente del Consejo Intermunicipal de Ambientalistas, A.C. en el marco del Día Mundial de la Tierra, quien agregó que el retroceso de los glaciares del Pico de Orizaba y por lo tanto niveles menores de recursos hidrológicos bajando por las cuencas, junto con extensas superficies de selvas y bosques destruidas desde las partes más altas hasta las costas, deben estar entre las causas más importantes de ésta crisis climática.



Por su parte, Julio Javier Soto Domínguez y María Antonia Espinoza Meza, Responsables de las áreas de Desarrollo Forestal institucional y de Desarrollo Forestal Comunitario, respectivamente, de dicha agrupación, destacaron que el año pasado los incendios forestales afectaron casi 12 mil hectáreas y la capacidad de respuesta de la SEDEMA en materia forestal se ha visto rebasada, al no contar con los suficientes recursos humanos y financieros propios.



“Por si esto fuera poco, el año pasado, cerca de 84 millones que el programa federal Sembrando Vida acordó destinar a Veracruz, fueron cancelados y se tuvo que devolver la mitad que ya se había recibido, lo que ubica a los ecosistemas de Veracruz en una situación de mayor vulnerabilidad”, dijeron.



Hace unos días, el titular de desarrollo forestal confirmó que el estudio para calcular el volumen de madera a extraer de la Reserva de San Juan del Monte en Las Vigas, no hizo las proyecciones correctas, pues más de la mitad de los árboles incendiados sobrevivirán.



Es importante por lo tanto, que se realicen estudios más serios pues a partir de ellos se toman decisiones de manera oportuna, señalaron.



Finalmente, el Biólogo Illescas Téllez indicó que ya se están realizando los preparativos a fin de realizar una reunión de trabajo en materia forestal en el Congreso, encabezada por el diputado José Andrés Castellanos Velázquez, quien ha mostrado su interés por encontrar opciones que consoliden el quehacer ambiental de Veracruz.



En dicha reunión se analizarán cuatro opciones para el fortalecimiento institucional del área forestal de la entidad a) Se fortalece con mayores recursos humanos y financieros dentro de la misma SEDEMA, b) se atiende desde 2 secretarías, una con enfoque en la conservación desde SEDEMA, y otra para fortalecer sistemas agrosilvopastoriles desde SEDARPA, c) se transfiere a SEDARPA que cuenta con mayores recursos financieros, o c) se eleva al rango de comisión autónoma de manera similar a CONAFOR.



“Si bien se invitarán a las dependencias de gobierno estatal referidas, éstas no deben perder de vista lo que la sociedad exige, de lo contrario, el rezago que se tiene se incrementará. Esperamos sin embargo que prevalezca la mayor capacidad de diálogo y compromiso para bien de Veracruz”, dijo finalmente el entrevistado.