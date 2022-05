Veracruz necesita organismo que “de verdad proteja” a periodistas: Jesús Velázquez

El diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, reiteró la necesidad de contar con un organismo autónomo que de verdad proteja y atienda a los periodistas de Veracruz, por lo que la bancada de su partido en el Congreso del Estado presentará una iniciativa en ese sentido.Luego del asesinato de las comunicadoras cosoleaquenses, Yesenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera, el lunes pasado, con lo que suman siete asesinatos de este tipo en la Entidad en el actual sexenio; el legislador consideró que se debe fortalecer a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) para que dé seguimiento a las amenazas que denuncien los representantes de los medios de comunicación.“Se propone crear un verdadero organismo que dé protección a los periodistas, que les pueda dar seguimiento a estas amenazas que ellos manifiestan recibir. En el caso de las dos compañeras asesinadas, lamentablemente en Cosoleacaque, se dice que ya habían recibido amenazas, que ya venían tras de ella y desgraciadamente el Gobierno no hizo nada”, expresó.Velázquez Flores reiteró que es urgente que en la Cámara de Diputados se trabaje el tema de un órgano constitucional que pueda dar protección a periodistas y activistas de derechos humanos.“Y de esta manera se le puede estar dando puntual seguimiento a las quejas, a las amenazas y a todo lo que ellos ponen en manos de la autoridad y una autoridad que pues lamentablemente los deja morir”, afirmó en la entrevista.Al indicar que los veracruzanos están “a merced” de la delincuencia, criticó la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en sus conferencias matutinas, dijo, se dedica a “linchar públicamente” a los comunicadores.“Este linchamiento público que hacen el propio Presidente la República en contra de los periodistas genera esta ola de odio hacia el gremio y se ve al final reflejado en este tipo de eventos lamentables como el que pasó en Cosoleacaque, en donde ahora sí que el odio llega a su máxima expresión”.El integrante de San Lázaro definió como lamentable que el Gobierno se quiera deslindar de la responsabilidad de los crímenes contra la prensa en el Estado; pues si bien reconoció que esta problemática no se generó en esta administración, también debe tomar acciones para frenarla.“Se tuvo que haber enfrentado este problema desde antes e implementar estrategias que pudieran ayudar a que este problema no llegara al grado que hoy tenemos en Veracruz. Es muy lamentable escucharlo cuando dice que no es responsabilidad de ellos, claro que sí es su responsabilidad”, reafirmó.De igual modo, el diputado perredista recriminó que se diga que se están dando resultados en materia de seguridad y procuración de justicia ante los asesinatos de comunicadores.“Si el dar resultados son los asesinatos, pues están dando ‘muy buenos resultados’. No hay detenidos, no hay culpables de nada. Solamente se dedican a fabricar culpables y pues es lamentable lo que pasa en Veracruz donde se rehúsan a enfrentar sus responsabilidades”, concluyó.