Veracruz no está ni en pañales, en el tema de digitalización de Poder Judicial

Aunque es necesario contar con un sistema de digitalización en el Estado, está lejos de lograrse, pues en este aspecto “Veracruz no está ni en pañales”, indicó Juan Oropeza Flores, secretario del Colegio de Abogados Orizaba-Altas Montañas.



Recordó que el sistema judicial se inició en 2008, pero a Orizaba llegó en el 2015, por lo que, aunque es evidente la necesidad de contar con un sistema digitalizado, quizá en 10 años se pueda concretar.



Recordó que en esta pandemia hubo unos ocho estados, entre ellos Nuevo León, Querétaro y Puebla, que comenzaron a manejar ese sistema, el cual además ya lo tiene implementado el Poder Judicial Federal, pero aquí no se vio nada, ni siquiera voluntad de los diputados locales para asignar algún recurso que permitiera trabajar en ese tema si es que el Poder Judicial no cuenta con lo suficiente en el aspecto económico.



“Eso conlleva mucho dinero y que haya voluntad. Insisto, sin el recurso, nos vamos a quedar en el atraso”, apuntó.



Oropeza Flores explicó que por ejemplo en Puebla ya se digitalizó lo referente a los expedientes, lo que permite a los abogados trabajar y a la vez evitar el contagio, pues no se anda tocando.