Veracruz no implementa estrategia “Puerta Violeta”, de protección a mujeres violentadas

A pesar de la alta cifra de violencia contra las mujeres, no existe fecha para implementar en Veracruz la estrategia de protección integral “Puerta Violeta”.



"Al menos aquí en Veracruz no está implementado, (...) no sé para cuando esté proyectado en el Estado", dijo la enlace Colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra.



Explicó que se planteó desarrollar la "Puerta Violeta" en aquellas entidades para determinar su efectividad, situación al momento pendiente de analizar.



Cabe referir que la estrategia Puerta Violeta representa una estrategia de protección integral a niñas, niños, adolescentes y niños en situaciones de violencia.



Esto, a partir de una operación homologada de servicios especializados para las víctimas, detalla un documento de la Secretaría de Gobernación.



Ésta se realiza en Apodaca, Escobedo, Guadalupe, San Pedro Garza García y Santa Catarina, Nuevo León; en el municipio de San Luis Potosí; en Puruándiro, Michoacán y Nicolas Romero, Ciudad de México.