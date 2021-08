El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá un “límite presupuestal” para apoyar a los veracruzanos que resultaron afectados tras los deslaves, deslizamientos e inundaciones que provocó en el huracán Grace a su paso por tal entidad.



“No hay límite presupuestal, con lo que se necesite se va a apoyar a los damnificados, a la gente afectada por las lluvias, por los vientos, por los derrumbes, a todos los damnificados”, expresó en su conferencia matutina de este miércoles, desde la 26 Zona Militar con sede en El Lencero.



Al afirmar que ante la llegada del meteoro se actuó con prontitud, tanto el Gobierno Federal como el del Estado y los Municipales, el Mandatario mexicano afirmó que en su administración son “gente de palabra” que ya “no se roba el recurso”.



Por ello hizo un llamado a no tomar las carreteras para demandar apoyos por el huracán y a tener confianza de que sí van a recibir ayuda.



“Sólo pedirle a la gente que nos está escuchando en Gutiérrez Zamora, Nautla, que ya se va a atender a todos; que no es conveniente que tomen la carretera porque se afecta en las acciones que se están llevando a cabo para restablecer la energía eléctrica, abastecer de alimentos, agua y además se perjudica a la población. Que tengan confianza que van a ser atendidos, que no se dejen manipular”, expresó López Obrador ante medios de comunicación.



El Presidente de la República reiteró que antes, los líderes en comunidades se robaban lo que se destinaba a la población afectada por los fenómenos meteorológicos pero a su decir “ya no es así”.



De este modo, sostuvo que se va a realizar un censo, casa por casa, en todos los municipios, tal como se hizo en Tabasco en las inundaciones pasadas.



“Y todo el apoyo lo entregarán casa por casa SEMAR y SEDENA, no a través de dirigentes de organizaciones sociales ni de la llamada sociedad civil”, aclaró el Presidente de la República.