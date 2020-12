Veracruz no tiene “ninguna prisa” en regresar a clases presenciales: SEV

No hay prisa en ser el primer Estado en regresar a clases presenciales, aclaró el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, al reiterar que todos los municipios de la entidad deberán permanecer en el semáforo verde de COVID-19 por lo menos cuatro semanas para que comience a contemplarse el regreso.



Además, como ya explicó el Gobernador, se apegarán a las medidas y recomendaciones que emita la Secretaría de Educación Pública (SEP), porque la prioridad será la salud de los estudiantes y docentes.



“No tenemos prisa, como otros Estados que dicen: ‘bueno, nosotros vamos a ser los primeros en regresar’. Nosotros decimos que en Veracruz la prioridad son los estudiantes y los docentes en buenas condiciones. (El regreso) será de igual manera cuando marque la pauta la Federación. Iremos acorde a lo que diga la Federación, no tenemos ninguna prisa en regresar, aparte la variación que pueda tener el semáforo ya lo decía ayer el Gobernador, hoy podemos estar (en verde), no sabemos la semana que viene”, dijo.



Afirmó que desde el pasado lunes ya se inició la distribución de kits de limpieza que llegarán a las casi 24 mil escuelas de todo el Estado para garantizar que se tengan las medidas sanitarias para evitar el contagio una vez que se retomen las clases presenciales.



El kit consiste en cloro, gel antibacterial, jabón y otros artículos de limpieza.



“Desde ahora estamos viendo que todas las escuelas como tal tengan mínimo para lavarse las manos, lo que estamos haciendo de igual manera, vamos a dar kits en casi 24 mil escuelas, este kit incluye jabón, cloro, materiales para hacer la limpieza en todas las escuelas del estado de Veracruz”, dijo.



El titular de la SEV explicó que aún se desconoce cómo será el regreso a las aulas pero ya se trabaja en las estrategias para ello.



"Aún no sabemos si será escalonado, si vamos a regresar todos, tiene que ser un proceso pero que ya lo hemos ido abordando y platicando con los docentes".



Si bien no se tiene fecha para retomar actividades en los planteles, Escobar García explicó que el objetivo es tener estrategias que eviten la concentración de los estudiantes en las aulas, por tanto, se establecerían horarios dependiendo los grupos.