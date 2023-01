Veracruz, parte fundamental en las 4 transformaciones del país: Cuitláhuac

Esta mañana se conmemoró el 116 aniversario de los Mártires de Río Blanco, en donde el gobernador del Estado Cuitláhuac pidió no olvidar la historia que dejaron estos eventos históricos y así respetar los derechos de los trabajadores.Asimismo indicó que Veracruz ha sido parte fundamental en los procesos de lucha. “Todos tienen que ver con Veracruz, pues fue una clave importante en las cuatro transformaciones del país. Se ha escrito la historia de las luchas con el ímpetu de toda la gente, por eso recordamos a estos mártires.“Hoy vivimos una democracia donde podemos expresarnos y esto se ha logrado con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Con las acciones en materia laboral estamos logrando la justicia que anhelaron los Mártires de Río Blanco”.Añadió que para su Gobierno tiene mucha importancia esta fecha, pues como ya lo ha mencionado, “se debe hablar de la historia que dio lugar a este país que hoy tenemos”.“Se ha intentado regresar a épocas donde se explotaba a los trabajadores. El intento más reciente fue la Reforma Educativa donde a los trabajadores de la educación les pretendían arrebatar la estabilidad. Si nosotros olvidamos estos pasajes históricos podemos estar condenados a repetir esa historia nefasta”.Agregó que cada año en Río Blanco deben de recordarse los hechos de los Mártires de 1907 y no solamente como se hizo en la época neoliberal, que se pretendió hacerlo como si fueran fichas que llenan un álbum, sin darle la importancia histórica que tuvo para el país.Enfatizó que no debe tampoco olvidarse la participación de las mujeres en esta revuelta y lucha por mejores condiciones laborales.“También quiero mencionar otro revolucionario que se recuerda a nivel estatal, y del cual poco se sabe que anduvo en estas tierras desde muy joven con ideas magonistas, luchando en contra de la dictadura de Porfirio Díaz y todas sus calamidades. Me refiero al joven Heriberto Jara, nacido en Nogales.“Él, después de estudiar como contador público, vino aquí y con las ideas magonistas comenzó a tener reuniones para fundar estos círculos que se impulsaban en otras partes del país con la intensión de oponerse al régimen de Porfirio Díaz. Hay gente que dice que (Porfirio) Díaz trajo mucha bonanza a nuestro país pero yo difiero de esa opinión”.En su participación, María Luis Alcalde Luján, secretaria de Trabajo a nivel federal, hizo remembranza de los hechos ocurridos hace 116 años.De igual forma dijo que las prácticas neoliberales que prevalecieron por muchos años en el país han quedado atrás con la 4 Transformación.“Honramos a los trabajadores que en condiciones deplorables, que bajo una precarización que tenía tintes de esclavitud, iniciaron un camino, una valiente organización para reclamar un poco de justicia. Río Blanco antes de la huelga era presumido como un modelo industrial a dónde llegó capital extranjero ¿pero a qué costo y en qué condiciones para los trabajadores?”.Dijo que aunque ha pasado mucho tiempo desde 1907, el neoporfirismo que llegó a finales de 1980 demostró que la fórmula de atraer inversión a costa de maltrato y precariedad de los derechos laborales no era cosa del pasado.“Pero afortunadamente en el 2018 mediante el voto sin violencia todos y todas juntos, en todo el territorio nacional, logramos cambiar la página y los ideales de Río Blanco son la guía de la política laboral de la 4T”.Al evento acudió también la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz Lisbeth Aurelia Jiménez, así como la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Margarita Corro, la secretaria del Trabajo Dorheny García Cayetano, el secretario de Educación Zenyazen Escobar, .entre algunos otros funcionarios y algunas organizaciones obreras.