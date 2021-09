Veracruz pasaría de 20 a 19 distritos tras Censo de Población y Vivienda: INE

La nueva redistritación en Veracruz no solo implica que el Estado pasará de 20 a 19 distritos electorales federales, sino también que algunos Municipios puedan fusionarse a otro distrito o que algunos pudieran fraccionarse en dos distritos, incluso, la posibilidad de un cambio de la sede de la cabecera distrital.Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo que los resultados del Censo de Población y Vivienda arrojaron la necesidad de hacer una nueva redistritación electoral federal, toda vez que con 20 distritos quedaría sobrerepresentado.Explicó que en el país existen 300 Distritos Electorales y en cada uno de ellos tiene que haber poco más de 420 mil personas.En el caso de Veracruz hay aproximadamente 8 millones de habitantes, que, divididos entre 420 mil personas, arrojan 19 Distritos Electorales y ya no 20, en virtud de que matemáticamente la población de Veracruz no alcanza para continuar con 20 distritos electorales.Agregó que en los últimos 10 años en Veracruz hubo nacimientos, defunciones y migración, por lo que esa movilidad hace que algunos distritos empiecen a tener mayor población y otros se queden con menos población y eso ya no permite que el voto sea más o menos homogéneo, es decir, que tenga la misma representación.Por ello, al no tener Veracruz un crecimiento poblacional homogéneo con el resto del país, es necesario hacer una nueva redistritación.Respecto a Xalapa que actualmente tiene dos distritos electorales federales, el 8 y el 10, y que pudiera quedarse en un solo distrito, expuso que es solo una posibilidad, ya que es un escenario que pudiera ocurrir en otro distrito.Dijo que lo único cierto es que Veracruz debe tener 19 distritos electorales y ya no 20.Agregó que en el mes de abril del próximo año se pudiera tener un primer escenario que habrá de someterse a consideración de los partidos políticos, y para ello, se consultará a los pueblos originarios y a la población afromexicana.Dicho escenario será el resultado de un estudio informático que será alimentado con datos georeferenciales de cada municipio y se le dará un valor matemático para que encuentre la posibilidad más viable, es decir, la mejor conformación de los 19 distritos electorales.“El ejercicio de redistritación que vamos a hacer parte de cero, es como si los veinte que hoy tenemos no existieran, será un barrido de Norte a Sur en todo el Estado. El resultado nos arrojará cómo quedará el distrito uno, es distrito dos, el distrito tres, es síntesis, cómo quedarán los diecinueve distritos electorales”.Una vez que se obtengan el visto bueno del escenario más idóneo, en noviembre del 2022 se estaría sometiendo a votación.