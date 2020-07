Veracruz pierde más de 44 mil empleos formales en segundo trimestre de 2020

En el segundo trimestre del año, que coincidió con los meses iniciales del confinamiento por la pandemia del Coronavirus, el Estado de Veracruz fue de los 31 del país que no generó empleos formales y por el contrario, perdió más de 44 mil plazas del registro de empleos formales ante el IMSS, recién dio a conocer la organización “México ¿cómo vamos?” (MCV).



En términos porcentuales, esta pérdida de empleos formales fue del menos 118 por ciento, pues la meta para Veracruz era generar 37 mil 350 nuevas plazas laborales.



El empleo es el indicador que ejemplifica el crecimiento, sobre todo el empleo formal, considerado como aquel que le da al trabajador una percepción salarial y un esquema de protección social, atención a la salud para él y su familia, una pensión o jubilación, así como prestaciones de vivienda, principalmente.



“México ¿cómo vamos?” precisa en su portal: http://mexicocomovamos.mx/ que el empleo formal incluye también, beneficios no salariales de liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo.



En reciente informe, la organización “México ¿cómo vamos?”, dio a conocer que el Estado de Veracruz ocupó el lugar 17 de entre las entidades federativas con menos pérdida de empleos formales en el segundo trimestre de este año.



Los Estados de la República con menor pérdida de empleos en el segundo trimestre del año de acuerdo con MCV, fueron:



Tabasco con menos 2,750 (- 25 por ciento)

Chiapas con menos 7,653 (- 34 por ciento)

Tlaxcala con menos 2,999 (-49 por ciento)

Oaxaca con menos 9,363 (-49 por ciento)

Estado de México con menos 45,725 (-55 por ciento)



Advierte la organización “México ¿cómo vamos?”, que estos resultados no se refieren a las menores o mayores pérdidas de empleos formales en términos nominales, sino a las disminuciones porcentuales que cada Estado ha observado como proporción del total de los empleos formales que había registrados en el IMSS previo al inicio de la pandemia, al cierre de febrero 2020.



“México ¿cómo vamos?”, publicó el pasado 15 de julio un informe denominado: “El impacto del COVID-19 sobre el empleo formal en los estados” donde dio a conocer que “el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre el empleo formal en México ha sido pronunciado, pues en los últimos cuatro meses (de marzo a junio) se han eliminado 1 millón 113 mil 667 plazas del registro de empleos formales del IMSS” (https://bit.ly/32Kj7Gr )



Los datos que aporta en su informe MCV, indican que el único Estado de la República Mexicana que generó empleos en el segundo trimestre de este año fue Baja California, con 11 mil 358 plazas, que representaron el 64 por ciento de su meta de 17 mil 700.



Por el contrario, Quintana Roo es el estado 31 con la mayor pérdida de empleos en el segundo trimestre del año con 104 mil 145, esto es, menos 1 mil 226 por ciento de su meta para este periodo.



El empleo formal otorga a los individuos mayor certeza sobre su situación laboral y está correlacionado con niveles más altos de productividad, añade este colectivo de investigadores integrado por un grupo plural de académicos y expertos en economía y política pública mexicana.