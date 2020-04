Veracruz. Plan de emergencia económica demasiado poco para salvar empresas y empleo

El gobierno del Estado de Veracruz implementó un plan de apoyo a las micro y pequeñas empresas por un monto de 100 millones de pesos, con el propósito de ofrecer créditos a 10,000 microempresas (unidades de 0 a 10 empleados).La ejecución de un programa que apoye a este tipo de empresas es fundamental para la economía de Veracruz ya que representan el 96% del total de las empresas, sumando una cantidad de 359,603 y dan empleo al 53% del total de personas ocupadas en el Estado, lo cual significa 835,564 trabajadores.Sin embargo, el programa de apoyo que realiza el gobierno de Veracruz es excesivamente reducido e insuficiente por dos razones:a) Primero, porque sólo otorgará créditos a 10 mil microempresas, lo que representa apenas el 3% del total de este tipo de empresas, mientras que el restante 97%, (esto es, 349,603 microempresas) no recibirá ese apoyo. Con esa acción apenas podrían protegerse 23,236 empleos, mientras que los restantes 812 mil concentrados en las microempresas, quedarán en riesgo de desaparecer. Ante esta realidad, difícilmente se podría decir que existe un programa de apoyo.b) Segundo: el monto del apoyo es extremadamente reducido, pues según ha anunciado el gobierno estatal, se otorgarán créditos de 10 mil pesos cada uno. Pero para una microempresa es prácticamente nada, y de nada le servirá, si lo que se espera es que le ayude a preservar las fuentes de empleo.Para dimensionar la magnitud de los créditos, hemos elaborado un ejercicio de estimación de los gastos de nómina en que incurren las microempresas con diferente número de trabajadores, y suponiendo que se les paga el salario mínimo, las prestaciones laborales correspondientes y se paga al fisco estatal el 3% del impuesto a la nómina. Con esto se obtiene el valor de la nómina mensual para diferentes empresas, con diferente número de trabajadores, (que en el caso de las microempresas va de cero a 10 trabajadores). Obtenido ese valor, se compara con el monto del crédito ofrecido por el gobierno de Veracruz para valorar la utilidad de estos recursos recibidos, (considerando que por la contingencia las empresas estarán cerradas y no reciben ingresos).Los resultados se presentan en el siguiente cuadro en donde se puede observar que una empresa que no tiene trabajadores recibe el máximo beneficio pues al no tener que pagar una nómina, los 10 mil pesos que recibirá los puede dedicar íntegramente para sostener la empresa. Para las empresas que tienen un trabajador el valor total de su nómina mensual será de 4,807 pesos mensuales, por lo que el apoyo le permitirá pagar la nómina y conservar aun otros 5,193 pesos, para otros gastos. Para las empresas con dos trabajadores el valor de la nómina es de 9,615 pesos mensuales, por lo que el crédito de 10 mil pesos le permitirá pagar la nómina en su totalidad y todavía quedarse con 385 pesos.Sin embargo, la situación es diferente para las empresas de 3 o más trabajadores ya que, a medida que aumenta el número de trabajadores, aumenta el valor de la nómina mensual y el crédito alcanza cada vez menos para cubrir dicha nómina. En el caso de la empresa con tres trabajadores, el crédito le permitirá pagar solo un 69% del valor de su nómina, es decir, podrá pagarles sólo a dos trabajadores, pero le faltarán, 4,422 pesos para pagarle a uno. Si la empresa tiene cinco trabajadores su nómina tiene un valor de 24,037 pesos mensuales, por lo que el crédito sólo le ayuda para cubrir el 42% del total. Es decir, les paga a dos, pero a los otros tres ya no les puede pagar. En el caso de una empresa con 10 trabajadores, el valor de la nómina mensual es de 48,075 pesos, por lo que el crédito sólo le permitirá cubrir 21% de la nómina, es decir, sólo podrá pagarles a 2 trabajadores y le faltarían 38,075 pesos para poder pagar su salario a los otros 8 trabajadores restantes.En conclusión, el reducido apoyo que obtendrán las microempresas sólo garantizará que, cuando más, se salven los empleos de aquellas que tienen hasta dos trabajadores o que se salven dos empleos del resto de las empresas que tienen tres o mas trabajadores.Pero es probable que incluso ni esos empleos puedan salvarse, puesto que las empresas están sujetas a otros gastos fijos, como la renta del local (entre otros) con lo cual, el beneficio del crédito prácticamente desaparece, incluso para estas empresas con 2 trabajadores. Es decir, este plan no impedirá el cierre masivo de empresas y la pérdida multitudinaria de empleos.