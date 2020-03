Veracruz, primer Estado donde se canjea armas por dinero en efectivo

Veracruz es el primer estado donde se implementa el canje de armas a cambio de dinero en efectivo, de manera que se espera una amplia participación de la ciudadanía, expresó el Subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Capitán Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.



Durante el inicio del programa “Sin Armas, Sin Riesgos”, se busca recabar armamento que la población tenga en sus viviendas, dijo Zúñiga Bonilla al referir que se trata de un esfuerzo importante que realiza el Gobierno del Estado a través de la SSP, en coordinación la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).



“Esta campaña está enfocada a cambiar armas por un incentivo económico, que representa una ayuda también para las familias, pero sobre todo para quitar el riesgo que hay en los hogares, donde hay armas que pueden ser manipuladas por niños y que pueden derivar en un accidente con consecuencias fatales”, expuso.



La prioridad es que este tipo de accidentes no se registren en la entidad, de manera que por ello se aplica el programa, como parte de las acciones preventivas que lleva acabo la SSP.



De igual modo, recordó que hasta el año pasado, en esta misma campaña, el canje era por electrodomésticos, pero en esta administración se apostó por el cambio.



“Es el primer Estado que le apuesta a esta parte, al cambio. Antes se daban electrodomésticos, hoy se va a entregar dinero en efectivo”, reiteró el entrevistado.



Al respecto, dijo que dependiendo el arma, el cargador y la munición, se pondrá entregar desde mil 600 hasta 15 mil pesos.



Es así que la mañana de este viernes inició la campaña “Sin Armas, Sin Riesgos” en tres puntos del estado: Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz; donde en las plazas y parques públicos se estarán recibiendo las armas con horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde, de lunes a domingo y hasta el 20 de marzo.



Cabe mencionar que para hacer la entrega de las armas no se pedirá identificación, no se entregarán datos y tampoco se hará ningún cuestionamiento sobre la procedencia del arma, cargador o municiones.



Las armas se destruirán de manera inmediata y en presencia del donante.