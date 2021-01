Veracruz, primer lugar nacional en analfabetismo

Veracruz es el Estado con mayor número de personas analfabetas, es decir, personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir un recado. Lo anterior, fue revelado en el Censo Nacional de Población y Vivienda dado a conocer el pasado lunes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



De acuerdo con los resultados presentados, en México hay 4 millones 456 mil 431 de analfabetas, lo que representa el 4.7 por ciento de la población del país.



Veracruz, por su parte, es el Estado con un mayor número de habitantes que no saben leer ni escribir, con 517 mil 798; seguido por Chiapas, con 512 mil 720; y el Estado de México, con 372 mil 454 personas.



De acuerdo con la información, el 11.6 por ciento de todas las personas con analfabetismo del país se encuentran en Veracruz, donde la población que no sabe leer ni escribir representa el 8.4 por ciento de los habitantes del Estado mayores de 15 años.



Los municipios de Veracruz con mayor número de habitantes que no saben leer ni escribir son San Andrés Tuxtla, con 19 mil 2 personas; Veracruz, con 11 mil 599; y Papantla, con 11 mil 170.