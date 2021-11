Veracruz, primero del país en nuevos casos de candidiasis urogenital

Veracruz con 12 mil 568 (477 hombres y 12,091 mujeres)

Estado de México con 8 mil 280 (438 hombres y 7,842 mujeres)

Tamaulipas con 7 mil 659 (977 hombres y 6,682 mujeres)

Puebla con 6 mil 528 (158 hombres y 6,370 mujeres)

Chiapas con 6 mil 500 (273 hombres y 6,227 mujeres)

Picazón e irritación de la vagina y la vulva

Sensación de ardor, especialmente durante las relaciones sexuales o al orinar

Enrojecimiento o inflamación de la vulva

Dolores y molestias vaginales

Sarpullido vaginal

Secreción vaginal espesa, blanca y sin olor, con aspecto similar al queso cottage

Secreción vaginal acuosa

Uso de antibióticos, que provoca un desequilibrio en la flora vaginal natural

Embarazo

Diabetes no controlada

Sistema inmunitario deteriorado

Consumo de anticonceptivos orales o terapia hormonal que aumenta los niveles de estrógeno

Picazón e irritación

Erupción con manchas y pequeñas pápulas o parches blancos

Piel rojiza opaca con apariencia atrofiada

Hinchazón e irritación

Secreción espesa, blanca, grumosa debajo del prepucio o en los pliegues de la piel, posiblemente con un olor desagradable

Dificultad para retraer el prepucio

Dolor durante el sexo o al orinar

La entidad veracruzana es la primera del país en nuevos casos de Candidiasis Urogenital, al registrar 12 mil 568 personas con este mal en el periodo enero – octubre del año en curso, de los cuales 477 son varones (3.8%) y 12 mil 91 mujeres (96.2%) de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud del gobierno federal.Si bien no se considera una infección de transmisión sexual, la Cansidiasis Urogenital es producida en la mayoría de los casos por el hongo Candida albicans, mal que requiere buena higiene y atención oportuna para evitar complicaciones que requieran hospitalización.Datos del “Boletín Epidemiológico” número 44/2021 de la Secretaría de Salud del gobierno federal, indican que los estados de la república mexicana con el mayor número de nuevos casos de Candidiasis Urogenital en los meses de enero a octubre son:Estos cinco estados suman juntos 41 mil 535 casos de Candidiasis Urogenital, cifra que representa el 41.8 por ciento del total nacional que ascendió en los primeros diez meses del año a 99 mil 339.Entidades del sector salud en nuestro país dan a conocer que el Candida albicans es el tipo de hongo que comúnmente provoca más infecciones.Advierten también que la infección por hongos vaginales no se considera una enfermedad de transmisión sexual; no obstante, existe un mayor riesgo de infección de este tipo al tener actividad sexual regular por primera vez.Asimismo, hay indicios de que este tipo de infecciones pueden relacionarse con el contacto entre la boca y los genitales.Los síntomas de la candidiasis vaginal pueden ir de leves a moderados como los que se describen a continuación:Por otra parte, el sector Salud indica que el crecimiento excesivo de hongos puede tener entre otras causas:Por cuanto hace a los varones, la candidiasis afecta su órgano reproductor y si lo hay, el prepucio, aunque también puede presentarse en otras áreas de la piel y la boca.Normalmente la Candidiasis no da señales, pero si ocurre inflamación, además de aparecer los siguientes síntomas en el órgano reproductor del varón: