Veracruz Puerto, con el precio más bajo de gasolina Premium: PROFECO

En Veracruz, algunas gasolineras se siguen negando a las verificaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), órgano que también ha optado por inhabilitar algunas bombas expendedoras de la entidad.



Al respecto, el procurador Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Sheffield Padilla, dijo que del 3 al 9 de abril atendieron 210 denuncias y realizaron 153 visitas, de las cuales sólo 2 gasolineras se negaron a ser verificadas.



Las gasolineras que no se dejaron verificar fueron Servicios Integrados de Sotavento S.A. de C.V. en Ángel R. Cabada, Veracruz, sobre la carretera federal Paso del Toro a San Andrés Tuxtla, en el predio Puerta Negra.



Además, Gasolinera El Seri S.A. de C.V. en Hermosillo, Sonora, en la calle Dr. Noriega, colonia Centro.



Refirió que en todas las revisiones se encontraron 8 con irregularidades de dar litros completos; 131 gasolineras resultaron sin irregularidades; se verificaron 2 mil 594 mangueras, bombas y 12 fueron inmovilizadas



Además, detalló que los días 8 y 9 de abril, la PROFECO realizó un operativo especial con la Guardia Nacional, la Comisión Reguladora de Energía y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.



Durante el operativo se visitaron 10 gasolineras ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas y Nuevo León.



“Como resultados de estas verificaciones, se colocaron sellos de inmovilizado a 35 instrumentos de medición para el despacho de combustible, que presentaron diversas irregularidades”.



El funcionario agregó que la PROFECO, en conjunto con la Guardia Nacional, realizó un operativo el 9 de abril del 2020 para verificar 5 gasolineras que se habían negado a ser verificadas con anterioridad, ubicadas en los estados de Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Estado de México.



Como resultado de estas visitas de verificación, se inmovilizaron 30 instrumentos de medición para el despacho de combustible, que presentaron diversas irregularidades.



Precios



En cuanto a los precios de los combustibles, el procurador señaló que Veracruz tiene los precios más bajos en gasolina Premium con 13.25 pesos por litro en el puerto de Veracruz.



Sin embargo, algunos negocios siguen obteniendo más ganancias en la venta de gasolina regular, Premium y Diésel.



En las estaciones de servicio con indicadores de ganancia más altos de gasolina regular, del 2 al 8 de abril, también está la proveedora de combustibles Cristo Rey S.A. de C.V en Oluta, Veracruz, sobre la autopista Sayula-Minatitlán.



Esta gasolinera obtiene un precio en terminal de 12.19 pesos, dándolo al público a 17.90, con una ganancia de 4.77 pesos por litro.



En cuanto a las estaciones de servicio con indicadores de ganancia más bajos de gasolina regular, se encuentra Javier Sifuentes en Monclova, Coahuila, con un precio en la terminal de 12.92 pesos, vendiéndolo a 13.17 pesos al público, con una ganancia de 0.16.



En la lista aparece Tropilugas S.A. de C.V. en Córdoba, Veracruz, en la Avenida 1, esquina Calle 27 No. 2529. El precio de terminal que obtiene es de 12.82 pesos y vende el litro al público en promedio de 13.20 pesos, con un indicador de ganancia de 0.26.



En cuanto a las estaciones de servicio con indicadores de ganancia más altos de gasolina Premium se encuentran 2 de la entidad.



Estaciones de Servicio Auto S.A. de C.V. en Agua Dulce, sobre la carretera Coatzacoalcos-Villa Hermosa Km 37, con un precio de terminal de 12.42 pesos y precio al público promedio de 19.72 y un indicador de ganancia de 6.61 pesos.



Además, Servicio Nadadores S.A. de C.V. en Coatzacoalcos, sobre el bulevar Juan Osorio López, con un precio de terminal de 12.42 y precio público promedio de 19.33 pesos e indicador de ganancia de 6.58 pesos.



En cuanto a las estaciones de servicio con indicadores de ganancia más altos de Diésel, la mayoría se encuentra en Sonora, no hay ninguna de Veracruz; destaca CargaGas S.A. de C.V. en Cuernavaca, Morelos, con 21.77 pesos por litro y una ganancia de 4.10 pesos.



En cuanto a las estaciones de servicio con indicadores de ganancia más bajos de diésel, la mayoría son de Veracruz.



Entre estos se encuentra Energéticos de Boca del S.A. de C.V. en Veracruz, Veracruz, en el bulevard Flor de Alely, con precio de terminal de 16 pesos y precio al público de 16.82 pesos e indicador de ganancia de 0.65.



Además, Tropulugas S.A. de C.V. en Córdoba, sobre la avenida 1 esquina Calle 27 con precio de terminal de 16.63 y precio al público promedio de 17 pesos, con un indicador de ganancia de 0.25.



Finalmente, Joaquín Montiel Vázquez en Córdoba, sobre la Avenida 11, calle 21, con un precio de terminal de 16.63 e indicador de ganancia de 0.31.



El promedio del Diésel debe de ser de 19.29 pesos por litro, de la gasolina Premium 16.76 y de la Regular 15.46 litros.



La PROFECO detalla que entre el 11 de marzo y el 8 de abril, el precio promedio nacional de gasolina regular disminuyó 21.8 por ciento; la gasolina Premium en 19.1 por ciento y el Diésel 8.0 por ciento.