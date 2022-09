Veracruz Puerto: primer lugar estatal en embarazos adolescentes

El municipio de Veracruz ocupa el primer lugar a nivel estatal en embarazos adolescentes, lo cual es preocupante, señaló la regidora Belem Palmeros Exsome, quien indicó este año las cifras de la Secretaría de Salud a nivel federal 45 casos y 9 son de Veracruz.Explicó que en la mayoría de las situaciones se trata de menores que son víctimas de violencia por parte de su entorno más cercano, es decir, que fueron abusadas por un familiar o conocido.“Nos encontramos con cifras a nivel municipal bastante alarmantes de embarazo adolescente. El municipio de Veracruz al ser un municipio muy grande es el primer municipio con respecto a embarazo adolescente a nivel estatal, pero tiene mucho que ver lo grande que es el municipio, las colonias que tenemos, la deserción escolar, tuvo que ver mucho la pandemia. Llegamos al municipio de la Secretaría de Salud a nivel federal con 45 niñas embarazadas, 9 de Veracruz, es una cifra bastante alta, no debe haber una sola niña”, dijo.Precisó que en atención a la Segunda Alerta de Género por Agravio Comparado se implementó la “Ruta NAME” para la Niñas y Adolescentes Embarazadas, pero además identificar el entorno en el que resultan con embarazo a su corta edad.La también activista feminista, relató que han registrado casos de pequeñas a las que se les responsabiliza por acceder a irse con su agresor, cuando, en realidad si lo hacen es por manipulación.“Tuvimos un caso terrible de un fulano agresor de 35 años, con una chiquita de 15, y la mamá me decía es que se fue por su propio pie, pero se fue por su propio pie manipulada y toda esta parte envuelta para que ella pueda irse con el agresor, pero el agresor más adelante va a tener 45 y va a seguir buscando menores de edad, entonces este hombre ya está denunciado y este hombre ya debe de estar tras las rejas".A través del NAME se irá al fondo de las situaciones para evitar que siga sucediendo el embarazo adolescente.Aunque hay casos, son menos en donde se presenta embarazo de “pares” es decir, de dos menores, en la mayoría es por una niña y un adulto.“Ver los pasos a seguir para atender a las niñas embarazadas y ver el fondo, no nada más atender, si no ver qué pasa porque muchas de estas niñas son víctimas de violencia sexual y viven con el agresor, es darle esta certeza jurídica a estas niñas y poder salir del circulo de violencia que a veces no saben que lo padecen porque muchas veces el agresor es el papá, el abuelo, el padrastro. Mínimo de 10 años y máximo ya mayor de edad. La cifra baja cuando se da entre pares de niña de 14 y niño de 15, o niña de 15 y el niño de 16, es muy mínima cuando se da entre pares”, finalizó.