Veracruz rebasa con 10.2% el promedio nacional en pobreza laboral: MCV

2 cucharadas de yogur

½ huevo

¼ de plátano

1/5 de litro de leche

5 tortillas de maíz

½ rebanada de jamón

½ rebanada de queso fresco

Casi ½ lata de refresco de cola de 355 mililitros

Al primer trimestre de este año, el Estado de Veracruz se ubicó como el sexto de los 14 Estados del país con el mayor Índice de Pobreza Laboral con 49.6 por ciento de su población con esta característica, porcentaje 10.2 por ciento por arriba del promedio nacional, de acuerdo con la organización "México ¿Cómo Vamos? (MCV)", con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).Tres meses antes, al cierre del cuarto trimestre del año 2020, Veracruz se ubicó como el séptimo de los entonces 15 Estados del país con el mayor Índice de Pobreza Laboral con el 50.9 por ciento de su población, esto también con datos de MCV.La pobreza laboral es una situación en la que el ingreso laboral de un hogar no es suficiente para alimentar a todos sus miembros; hogares en pobreza laboral pueden lograr alimentarse a partir de ingresos no laborales como remesas, transferencias o acceso a programas sociales.La organización "México ¿Cómo Vamos?" precisa que en el caso del estado de Veracruz, el 49.6 por ciento de su población no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso laboral de su hogar, problema que afecta más a las mujeres, pues el 41.3 por ciento de la población femenina está en Pobreza Laboral, en tanto que los varones en 37.4 por ciento.MCV indica, con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que la canasta alimentaria urbana tiene un valor de 56 pesos diarios por persona y contiene 37 bienes específicos, entre ellos:Para la organización "México ¿Cómo Vamos?", la pobreza debe eliminarse porque genera un ciclo vicioso en el que por falta de recursos los individuos no pueden acceder a alimentos, educación, transporte y por tanto, no pueden generar recursos para salir de esta situación.En reciente informe sobre “Semáforos Económicos”, la organización "México ¿Cómo Vamos?" dio a conocer los resultados del análisis respecto a la “Pobreza Laboral – 1T2021” en la República Mexicana, destacando las 10 entidades federativas con el mayor porcentaje de población en esta situación, tomando en cuenta que la meta nacional de este indicador fue del 39.4 por ciento:- Chiapas: 65.1 por ciento- Guerrero: 57.5 por ciento- Oaxaca: 55.8 por ciento- Tlaxcala: 50.1 por ciento- Hidalgo: 50.1 por ciento- Veracruz: 49.6 por ciento- Morelos: 48.3 por ciento- Tabasco: 46.2 por ciento- Puebla: 45.5 por ciento- San Luis Potosí: 44.3 por cientoEn el caso del Estado de Veracruz, su índice de pobreza laboral del primer trimestre del 2021 (49.6 por ciento) con respecto al cuarto trimestre del 2020 (50.9 por ciento) descendió en 1.3 por ciento.De ubicarse como el séptimo de los de los entonces 15 Estados país con el mayor Índice de Pobreza Laboral, tres meses después, a marzo, descendió al sexto lugar de los 14 con el mayor porcentaje en este indicador.El colectivo de investigadores de “México ¿Cómo vamos?” está integrado por un grupo plural de académicos, así como expertos en economía y política pública del CIDE, COLMEX, Harvard, ITAM, ITESM y UNAM y centros de investigación como IMCO, México Evalúa, CIDAC y CEEY, quienes fungen como un puente entre el conocimiento de los académicos y el debate público, fijando metas claras para el país, difundiéndolas de forma continua y constante y coordinando esfuerzos realizados por la sociedad civil para impactar la política pública.Las herramientas de "México ¿Cómo Vamos?" son dos: dar voz y dar seguimiento.El seguimiento al desempeño de la economía es mediante el #SemáforoEconómico, un panel de indicadores que nos muestra cómo va avanzando México en el cumplimiento de metas puntuales crecimiento y generación de empleo a nivel nacional y estatal.