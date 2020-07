Veracruz recibirá 130 ventiladores hechos en México, confirma López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, confirmó que la Federación envió 130 ventiladores para pacientes de COVID-19; se trata de equipos fabricados por el CONACYT en conjunto con científicos, investigadores y empresas del país.



En la conferencia vespertina de este martes el funcionario federal también respaldó el decreto del Gobernador, Cuitláhuac García, para reducir movilidad en 37 municipios del Estado.



Al respecto, insistió que atender la pandemia es un tema de corresponsabilidad entre gobiernos y ciudadanos, sobre todo cuando la entidad veracruzana atraviesa una fase de ascenso y dispersión de la epidemia.



“Me dio gusto saber que en Veracruz están trabajando en varios frentes; están abriendo unidades temporales COVID.



“También se le están enviando a Veracruz 130 ventiladores nuevecitos, de los que vimos en la mañana; orgullosamente un producto nacional, producto de instituciones públicas que se aliaron con empresas privadas que actuaron sin fines de lucro”, señaló López-Gatell.



El subsecretario destacó que García Jiménez emitió un decreto con carácter inmediato para ejercer acciones administrativas que le permitan reducir la movilidad “en casi 50 municipios del Estado”.



“Celebro esta decisión, me parece que es un ejemplo de responsabilidad, de dedicación y de actuar en una forma contundente cuando así se requiere para disminuir los riesgos de transmisión”, externó.



Al inicio de la conferencia insistió en que la epidemia “va a durar mucho” y por ello se debe de trabajar unidos entre el Gobierno federal, los Estados y los ciudadanos, pues tiene que haber corresponsabilidad.



Añadió que también habló con el secretario de Salud de Nuevo León, destacando que están encarando la contingencia con la contribución de la sociedad y el sector privado, en una entidad meramente industrial.



No se sabe dónde comenzó H1N1



Al inicio de la conferencia, el subsecretario recordó la pandemia de Influenza H1N1 de 2009 en la que México, Estados Unidos y Canadá fueron protagonistas, subrayando que no hay certeza de que se haya originado en la entidad.



“Nunca se supo a ciencia cierta dónde había iniciado; es interesante este elemento histórico. En su momento se señaló a México como el punto de origen de la pandemia de influenza 2009 y se habló de que en una localidad del Estado de Veracruz, en Perote, había iniciado la pandemia.



“Es interesante porque también esa experiencia refleja cómo se va construyendo una historia, una narrativa pública, una verdad, aunque no esté documentada científicamente”, añadió.



Mencionó que quedó la idea de que el virus se originó en granjas porcinas en Perote, cuando no hubo nunca evidencia científica que demostrara eso.



“Cuando sabemos quienes lo vivimos en tiempo real, que simultáneamente en estados Unidos y en Canadá existía un fenómeno semejante; posiblemente muchos no sabían esa situación, pero así fue”, refirió.