Veracruz registró 276 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 119 mil 354 (+276 nuevos) casos confirmados de COVID-19 en la entidad, de 249 mil 302 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos mil 214 y sospechosos 384. Gracias al esfuerzo del personal médico han logrado recuperarse 104 mil 222 pacientes y están en vigilancia mil 191.La dependencia contabiliza 13 mil 941 (+26 nuevos) decesos, reportando 116 mil 944 resultados negativos y 13 mil 004 sospechosos acumulados.Plan Nacional de VacunaciónLas primeras dosis para el sector de 18 y más años serán suministradas en los próximos lugares y fechas:09 de octubreAlvarado.Atzacan.Chinameca.Coatzintla.Huiloapan de Cuauhtémoc.Ixhuatlancillo.Juan Rodríguez Clara.Lerdo de Tejada.Oluta.Tres Valles.09 y 10 de octubreMaltrata.Del 09 al 11 de octubreAmatlán de los Reyes.10 y 11 de octubreManlio Fabio Altamirano.Del 10 al 13 de octubreSan Andrés Tuxtla.Durante la segunda y tercera olas de este padecimiento Veracruz no llegó al color rojo del Semáforo nacional, pese a ser la cuarta entidad más poblada y registrar un alto índice de enfermedades crónicas; esto fue gracias a la atención eficiente y que se dispuso de todo lo necesario, rehabilitando y concluyendo hospitales abandonados por administraciones anteriores, como los CAME-C19 de Coatzacoalcos y Orizaba, para ser el único estado con 4 Centros de Atención Médica Expandida.Lo anterior demuestra que la SS no ha dejado de mantener y sustituir hospitales o unidades, aparte de dignificar el trabajo del personal y optimizar la asistencia que brinda a la población.También lleva los servicios a las zonas más apartadas, por ejemplo, en Juan Rodríguez Clara, donde hubo jornadas de toma de muestras de glucosa y presión arterial, pruebas de VIH, promoción de estilos de vida saludable y prevención de enfermedades de transmisión sexual; simultáneamente con la jornada de vacunación al sector de 18 a 29 años.Mientras que en el Hospital de Playa Vicente, en los últimos dos días han sido practicadas mastografías, exploraciones de mama, pruebas de VIH y toma de muestras de glucosa; además de brindar información sobre la detección oportuna del cáncer cervicouterino y de mama.Regístrate en https://mivacuna.salud.gob.mx/ y no olvides consultar el Semáforo Epidemiológico en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. En caso de síntomas llama al 800 012 3456 y acude al hospital por algún evento de gravedad.Lo que tanto esperabas llegó. ¡Vacúnate contra el COVID-19!