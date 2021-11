Veracruz registró 66 nuevos casos de COVID-19 y 16 fallecimientos este martes

La Secretaría de Salud (SS) confirma 122 mil 673 (+66 nuevos) casos de COVID-19 acumulados en Veracruz, de 263 mil 574 eventos analizados.Tocante a contagios activos hay 260 positivos y 241 sospechosos. En lo que va de la emergencia sanitaria se han recuperado 107 mil 872 pacientes y permanecen en vigilancia 259.La dependencia contabiliza 14 mil 542 (+16 nuevos) fallecimientos, reportando 127 mil 824 resultados negativos y 13 mil 077 sospechosos acumulados.Plan Nacional de Vacunación- Segunda dosis al grupo de 18 a 29 años10 de noviembre (único día)Martínez de la Torre.10 y 11 de noviembre (últimos días)Córdoba.Del 10 al 12 de noviembreOrizaba.Tuxpan.Plan de Vacunación para RezagadosSi no te has vacunado esta es tu oportunidad para hacerlo, acude por tu unidosis CanSino en las siguientes fechas, de 08:00 a 13:00 horas.10 de noviembreAgua Dulce, Alvarado, Ixtaczoquitlán, Gutiérrez Zamora y Texcatepec: cabeceras municipales.Tempoal: cabecera municipal y localidades Vega Rica, Cruz de Palma y La Central.11 de noviembreÁlamo: cabecera municipal y localidades La Camelia, Vegas de Soledad, Doctor Montes de Oca, Potrero del Llano y Buenos Aires.Cotaxtla: cabecera municipal y localidades Mata Espino, Sombrerete, Mata Tejón y Loma de Hoyos.Tierra Blanca: cabecera municipal y localidades Rodríguez Tejeda, Joachín, Paso Nuevo, La Atalaya y El Amate.Alto Lucero, Chiconquiaco, Huayacocotla y Tantoyuca: cabeceras municipales.El titular de la SS, Roberto Ramos Alor, dio a conocer que el estado la ocupación hospitalaria en el área de COVID-19 ha disminuido en las últimas semanas; como ejemplo, mencionó que el Hospital Regional de Poza Rica sólo registra 3 por ciento de pacientes.Igualmente, el General de Minatitlán 5%, de Alta Especialidad de Veracruz 7%; General de Boca del Río 10%, el de Alta Especialidad de Xalapa y Regional de Río Blanco 13%, así como el de Coatzacoalcos con 17%.El servidor público resaltó que los Centros de Atención Médica Expandida (CAME) están vacíos, pero preparados para atender en caso necesario. Agregó que gracias a la eficaz estrategia implementada hoy podemos realizar muchas actividades sin las restricciones que teníamos el año pasado.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas, llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!