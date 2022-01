Veracruz registró un Día de Reyes sin fallecimientos por COVID-19

Luego de 286 mil 463 estudios practicados, la Secretaría de Salud (SS) ha confirmado 125 mil 290 (+210 nuevos) casos de COVID-19 en Veracruz, 742 activos y 439 sospechosos actuales.Van 109 mil 519 pacientes recuperados desde el inicio de la emergencia sanitaria y 741 permanecen en vigilancia. Este día no se registraron fallecimientos.Respecto de las cifras acumuladas, la dependencia contabiliza 147 mil 899 resultados negativos y 13 mil 274 sospechosos en investigación.Plan Nacional de VacunaciónLa población adulta mayor y jóvenes de 15 a 17 años deben acudir por la dosis correspondiente de acuerdo con este orden:- Esquema de refuerzo07 de enero• Agua Dulce.• Atzalan.• Juan Rodríguez Clara.• Las Choapas.• Manlio Fabio Altamirano.• Ixhuatlancillo.• Río Blanco.07 y 08 de enero• Ixtaczoquitlán.• Nogales.• Xico.- Segundas dosis a personas de 15 a 17 años07 de enero• Acayucan.• Agua Dulce.• Atzalan.• Coatzintla.• Juan Rodríguez Clara.• Las Choapas.• Manlio Fabio Altamirano.• Soledad de Doblado.• Tantoyuca.• Ixhuatlancillo.07 y 08 de enero• Ixtaczoquitlán.• Nogales.• Río Blanco.• Xico.El titular de la SS, Roberto Ramos Alor, señaló que con motivo del Día de Reyes, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, han dado seguimiento a los operativos de supervisión de las medidas preventivas en diversos establecimientos.Lamentablemente éstos han evidenciado que es mucha la gente, dentro y fuera de los comercios, sin cubreboca ni guardando sana distancia. No hay excusa ni son tiempos para los excesos de confianza, al contrario, seamos conscientes y actuemos con responsabilidad.A los propietarios y trabajadores de dichos lugares: hagan valer los protocolos que ya conocemos y a menudo son reiterados por las autoridades, como el uso correcto de mascarilla, evitar aglomeraciones y el aseo frecuente de manos.Las transmisiones persisten, el virus entra el organismo por ojos, nariz y boca, evitémoslo acatando las normas de higiene. Al contraer la enfermedad no es sólo tu integridad la que está en riesgo, sino la de todos los demás.Infórmate del Plan de Vacunación y el Semáforo Epidemiológico vigente en http://coronavirus.veracruz.gob.mx. Ante síntomas comunícate al 800 012 3456 y asiste al hospital más cercano por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!