Veracruz reporta 94 nuevos casos de COVID-19 y 20 decesos

Al corte de las 19:00 horas, la Secretaría de Salud (SS) confirma 121 mil 862 (+94 nuevos) casos de COVID-19 en la entidad, de 259 mil 063 eventos analizados.En cuanto a la incidencia de contagios activos, se consideran positivos 486 y sospechosos 292. Gracias al trabajo del personal médico han logrado recuperarse 106 mil 971 pacientes y están en vigilancia 475.La dependencia contabiliza 14 mil 416 (+20 nuevos) decesos, reportando 124 mil 102 resultados negativos y 13 mil 072 sospechosos acumulados.Semáforo de Riesgo EpidemiológicoCon base en el indicador epidémico de la Federación, del 01 al 14 de noviembre Veracruz continuará en color verde; a nivel estatal queda de la siguiente manera:Naranja (riesgo alto): 01 municipio.Amarillo (riesgo medio): 89 municipios.Verde (riesgo bajo): 122 municipios.Aunque las transmisiones han decrecido en la mayor parte del estado, no tenemos que bajar la guardia; por el contrario, seamos conscientes y responsables con la aplicación de las medidas sanitarias.Jornada especial para rezagados mayores de 18 añosQuienes por algún motivo no fueron inmunizados cuando correspondía, no deben dejar pasar esta oportunidad. Si vives cerca de Cosamaloapan, Orizaba, Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Tuxpan y no has recibido tu vacuna acude este sábado 30 de octubre por la unidosis CanSino a dichos municipios.El Plan Nacional de Vacunación continúa en los siguientes dos municipios:- Segunda dosis al grupo de 18 a 29 años30 de octubre:Boca del Río.Coatzacoalcos.El llamado también es a las mujeres embarazadas con 18 años cumplidos y que se encuentran en la novena semana de gestación.Consulta el Semáforo Epidemiológico y el Plan de Vacunación por municipio en http://coronavirus.veracruz.gob.mx; en caso de síntomas llama al 800 012 3456 y asiste al hospital por algún evento de gravedad.¡Vacúnate contra el COVID-19!