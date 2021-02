Veracruz se aleja de Semáforo Rojo de COVID, asegura Cuitláhuac García

El estado de Veracruz ha logrado disminuir la velocidad de los contagios por COVID-19, gracias a la aplicación de medidas preventivas como son las “Alertas Especiales”, por lo que se aleja el riesgo de regresar a semáforo rojo, resaltó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



No obstante, el jefe del Ejecutivo estatal reiteró que la población no debe confiarse y, por el contrario, debe dar continuidad a la aplicación de las medidas preventivas, así como sanitarias que se contemplan en los protocolos de salud.



Es por ello que con esta cuarta “Alerta Especial por COVID-19” que entra en vigor el viernes y hasta el lunes para 118 municipios, se busca mantener esta tendencia para evitar el aumento de contagios, así como la ocupación hospitalaria.



“Nos estamos alejando de esa situación crítica del rojo pero tenemos que sostenernos en las medidas para volver a atender lo más pronto posible al amarillo y después al verde y vamos en esa ruta y no bajemos las medidas sanitarias”, apuntó el Mandatario en conferencia de prensa.



De igual modo, ante la celebración del “Día del Amor y la Amistad” el próximo domingo 14 de febrero, llamó a la población a evitar concentraciones masivas y reuniones, así como a los comerciantes a reforzar las medidas sanitarias.



“Sí está funcionando la Alerta Preventiva y este 14 de febrero seamos estrictos en apegarnos a las medidas sanitarias. La gente del comercio entendió de restringir parcialmente unas calles o llegará el semáforo rojo y se tendrá cerrar de manera muy drástica”, finalizó el Gobernador de Veracruz.