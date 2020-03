Veracruz se alinea a Emergencia Sanitaria y extiende cuarentena hasta el 30 de abril

El estado de Veracruz se alinea a las nuevas medidas determinadas por el gobierno federal, informó el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, durante la conferencia de prensa que se otorga de manera diaria para dar cuenta del desarrollo de COVID-19 en el Estado.



El funcionario estatal recordó que el Consejo de Salubridad General decidió declarar como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la pandemia generada por el nuevo coronavirus, misma que tendrá vigencia hasta el 30 de abril y no al 19 de abril, como se había determinado con anterioridad.



“Cabe puntualizar que esto no significa un estado de excepción; sin embargo, Veracruz se alinea a las nuevas medidas determinadas”, destacó.



Por tanto, en la entidad habrá suspensión inmediata de todas las actividades no esenciales, desde el 30 de marzo hasta el 30 de abril, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del coronavirus en la comunidad.



También, en todos los sectores y actividades que han sido definidos como esenciales, en materia médica y de seguridad pública, se deberán aplicar, de manera obligatoria, las siguientes acciones: no efectuar reuniones que superen las 50 personas, implementando medidas higiénicas estrictas como lavado de mano, estornudo de etiqueta y saludo a distancia.



De igual modo, se exhorta a toda la población a cumplir con el resguardo domiciliario del 30 de marzo al 30 de abril de 2020. “Es decir, limitación voluntaria de movilidad, sin salir del domicilio particular la mayor parte del tiempo posible”.



El resguardo domiciliario aplica de manera precisa a toda persona mayor de 60 años, así como personas con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardiaca o pulmonar, inmunosupresión, en estado de embarazo o posparto, independientemente de que su actividad laboral se considere esencial.



El personal esencial de interés público, incluye funcionarios de gobierno, quienes podrán presentarse a laborar de manera voluntaria.



Expuso que al terminar la suspensión de actividades no esenciales y el resguardo domiciliario, el Gobierno de Veracruz acatará los lineamientos emitidos por las autoridades sanitarias federales.



También se definió que se postergan censos y encuestas en territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física, esto, hasta nuevo aviso.



“Estamos en un momento crucial de la epidemia, en el cual se necesitan seguir todas las recomendaciones; el Gobierno está preparado para cualquier escenario pero sólo observando las medidas preventivas venceremos al virus”, aseveró.



Por otra parte y durante la conferencia se destacó que es fundamental que todas las instituciones públicas y privadas de salud reporten los casos sospechosos sobre COVID-19 que atiendan en sus unidades; tal como lo establece la Norma Oficial Mexicana 017-SSA2-2012 para la Vigilancia Epidemiológica, a fin de conocer el comportamiento de la enfermedad en los diferentes municipios de la entidad para la toma de decisiones, según corresponda.