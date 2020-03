Veracruz se mantiene con 2 casos confirmados por COVID-19 hasta este miércoles

La Secretaría de Salud del Estado informó que Veracruz se mantiene con 2 casos confirmados por coronavirus hasta la noche de este miércoles.Durante la conferencia de prensa de las autoridades de salud de Veracruz, se informó que hasta el momento se han estudiado 41 eventos de posible COVID-19 en los municipios de Poza Rica, Alvarado, Boca del Río, Veracruz, Medellín, Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Xalapa y Coatzacoalcos.La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, expuso que de estos casos, 24 resultaron negativos, 15 están pendientes de los resultados: 14 en atención ambulatoria y uno en observación clínica no grave.Por tanto, se mantiene los 2 casos positivos de Coronavirus en la entidad y de los sospechosos, 7 son mujeres y 8 hombres de entre 5 y 66 años de edad.Por otra parte, la Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, informó que el 23 de marzo iniciará la Jornada Nacional de Sana Distancia, esto, con el objetivo de contener la propagación de esta enfermedad.“Se deben poner en práctica las medidas que ya conocemos: lavarse las manos con frecuencia, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y permanecer en el hogar en caso de presentar síntomas; así como priorizar el cuidado de los adultos mayores”, explicó.De igual modo, recordó a las autoridades que la recomendación es suspender temporalmente las actividades no esenciales en los sectores público, social y privado, para evitar la concentración masiva.Fue el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, quien respondió a varios de los cuestionamientos de la población, entre ellos, sobre el contagio de madres a lactantes.Al respecto, dijo que hasta el momento no hay registro de algún caso de ese tipo, pero el Estado ha adoptado los lineamientos estipulados por la Federación y se puede pedir informes a la línea habilitada 800 012 34 56.No obstante, recomendó a las madres continuar otorgando leche materna a sus hijos.En este sentido, insistió en que se utilice la línea habilitada, ya que se cuenta con un equipo especializado que estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.“De cumplir las características habrá un operativo por parte de SESVER, atendiendo las medidas diseñadas por el Comité Estatal para la Seguridad en Salud”.Cabe mencionar que las autoridades también pusieron a disposición el sitio web coronavirus.veracruz.gob.mx , en el cual se encuentra toda la información correspondiente y con actualización diaria sobre los datos epidemiológicos, gráficas y la evolución del COVID-19 en la entidad.