Veracruz se prepara para seguir con las clases desde casa: SEV

En caso de que la pandemia por COVID-19 no permita el retorno a las clases presenciales en Veracruz, el sistema educativo está preparado para concluir a distancia el ciclo escolar y se trabaja en el programa “Aprende en Casa 3”, informó el titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García.



Durante entrevista este jueves, previo a un recorrido de supervisión en la telesecundaria “Belisario Domínguez”, en Xalapa, el funcionario dejó en claro que para el retorno presencial a las aulas se consideró que el semáforo permaneciera en verde cuatro semanas, sin embargo, al retornar al amarillo se debe replantear esta situación.



En ese sentido, dijo que el objetivo es evitar riesgos a la salud de la comunidad estudiantil en todo el territorio veracruzano, por lo que, de ser necesario, se concluirá el ciclo escolar a distancia.



“Estamos preparados, ya viene la otra parte de 'Aprende en Casa 3', nosotros ya estamos trabajando como tal los materiales aquí en el Estado, todos los materiales, estamos preparados para que si en su momento se llegase a dar todo el ciclo de manera virtual, nosotros queremos en cierto momento regresar a las aulas como todos pero no lo vamos a hacer de una manera que no sea ordenada, responsable y sin poner en riesgo a nuestros estudiantes”, puntualizó.



El Secretario de Educación sostuvo que continuarán con las indicaciones de la autoridad federal, en este caso la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, para definir las acciones que se aplicarán en el futuro.



“Sobre todo trazando la ruta, nosotros lo comentamos y se dijo en su momento, cuatro semanas de semáforo en verde para un probable regreso, nosotros habíamos planteado probablemente fecha de febrero pero ahorita tenemos que esperar”, finalizó.