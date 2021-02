Veracruz se queda sin candidatos independientes a diputaciones federales 

En Veracruz no habrá candidaturas independientes a la Diputaciones Federales, ya que tras el vencimiento del plazo el pasado 12 de febrero, para recabar el apoyo ciudadano, los tres aspirantes no lograron la meta mínima establecida por el Instituto Nacional Electoral (INE), para contender por esta vía el próximo 6 de junio.



El reporte final de avance con corte al 18 de febrero, da cuenta que el aspirante por el Distrito 15 de Orizaba, Francisco Jaime García Limón, fue el que más respaldos juntó: 2 mil 703; no obstante, fueron muy pocos para asegurar su lugar en los comicios legislativos.



Y es que de los 5 mil 976 apoyos ciudadanos que debía reunir, presentó ante el INE 2 mil 703, de los cuales mil 768 fueron validados, lo que representaron un 29.59 % del total umbral mínimo.



Ana Cecilia Viveros Martínez, aspirante por el Distrito 10 de Xalapa, recolectó únicamente el 7.09 % de los apoyos necesarios. El reporte indica que de los 6 mil 471, presentó ante el Instituto Electoral 710, pero sólo 459 le contaron como válidos.



En el caso de Antonio Delgado Camacho, aspirante por el Distrito 16 de Córdoba, el porcentaje recabado fue de apenas 1.01 %, con 62 apoyos validados de los 79 que recabó. Su límite mínimo era de 6 mil 119.



Cabe recordar que el plazo para recabar los apoyos ciudadanos originalmente vencía el 31 de enero; sin embargo, el Consejo General del INE lo amplió hasta el 12 de febrero, días extras que no fueron suficientes para estos aspirantes veracruzanos, que ahora quedan fuera de la carrera por una curul en la Cámara Baja del Congreso de la Unión.



De acuerdo con la Ley Electoral nacional, el umbral mínimo correspondía al 2% de los electores inscritos en la lista nominal de los distritos electorales por los que buscaban contender.



Los aspirantes debían asegurar que los apoyos recabados pertenecieran a, por lo menos, la mitad de las secciones electorales que sumaran cuando menos el 1% de la ciudadanía que figura en dicha lista nominal.



En el reporte final del INE, se dio cuenta que de los 44 mexicanos que cumplieron los requisitos y que recibieron esta calidad en todo el país, 38 se mantuvieron hasta el final con una recolección total de 97 mil 321 cédulas de apoyo.