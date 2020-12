Veracruz sigue como segundo del país en nuevos diabéticos e hipertensos

Estado de México, con 37 mil 178 (16,142 hombres y 21,036 mujeres)

http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/hipertension-arterial

Este año, Veracruz se ha mantenido como el segundo Estado de la República Mexicana con el mayor número de nuevos diagnosticados con Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II) e Hipertensión, padecimientos que aumentan el riesgo de gravedad y mortalidad en quienes se contagian con Coronavirus, de acuerdo con datos del “Boletín Epidemiológico” de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.En el número 50 de este documento que se publica semanalmente, con fecha de corte al 30 de noviembre, se dio a conocer que en el caso de nuevos pacientes diagnosticados con Diabetes Mellitus No Insulinodependiente (tipo II), los Estados de la República que encabezan el listado son:Estas tres entidades federativas suman 85 mil 364 personas diagnosticadas al 30 de noviembre con Diabetes Tipo II, cifra que representa el 28.5 por ciento del total nacional que ascendió a 298 mil 624 (129,518 hombres y 169,106 mujeres).Con la diabetes Mellitus tipo II, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. La insulina es necesaria para que el cuerpo pueda usar la glucosa como fuente de energía. La insulina lleva la glucosa a las células. Cuando la glucosa se acumula en la sangre en vez de ingresar a las células, puede producir complicaciones de diabetes.Por cuanto hace a pacientes recién diagnosticados con Hipertensión, al 30 de noviembre, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal indica que los Estados con más casos son:Estos tres Estados suman 85 mil 71 personas diagnosticadas con hipertensión al 30 de noviembre del año en curso, el 21 por ciento del total nacional que ascendió a 403 mil 371 (179,708 hombres y 223,663 mujeres).La hipertensión arterial es una enfermedad crónica en la que aumenta la presión con la que el corazón bombea sangre a las arterias, para que circule por todo el cuerpo, según explica el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su micrositio:Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) incluyeron a la "obesidad severa" en personas de todas las edades, entre los factores de alto riesgo de padecer de COVID-19 de forma grave.Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hizo un llamado solidario a las personas con obesidad a quedarse en casa, -así como a- extremar las medidas de higiene y en su autocuidado ante la emergencia sanitaria por COVID-19, a fin de evitar contagios o complicaciones por enfermedades respiratorias ().