Veracruz sigue con 7 confirmados de COVID-19; investigan a 22 sospechosos

Se mantienen 7 casos positivos de Coronavirus (COVID-19) en el estado de Veracruz, informó el Consejo de Salud Estatal durante su informe diario a la población.



Con corte a las 19:00 horas de este sábado, las autoridades expresaron que la entidad continúa en fase 1, con el estudio de 75 casos sospechosos, de los cuales 46 resultaron negativos.



Durante la conferencia de prensa de las Autoridades de Salud, la jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, explicó que 22 casos continúan en análisis.



Los casos que aún no se determinan son los siguientes: en Veracruz 6; en Boca Del Río 6; en Alvarado 2; en Orizaba 1; Córdoba 1; Medellín 1; Cosamaloapan 1; Cosoleacaque 1; Coatzacoalcos 1 y se agrega el caso de un poblano.



Los 22 casos sospechosos se encuentran en manejo ambulatorio y aislamiento en sus respectivos hogares.



Sobre los 7 pacientes positivos a coronavirus, reiteró que cuatro radican en Boca del Rio, dos en Veracruz y uno en Ixtaczoquitlán.



“Los pacientes de los dos primeros municipios están en cuarentena, asintomáticos, y al igual que sus contactos, con monitoreo diario hasta obtener el alta sanitaria”, expuso.



Por otra parte, se destacó que la población juega un papel importante para prevenir los contagios, por lo que se insistió en que se atienda las recomendaciones al pie de la letra.



“Están lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, aun estando en casa, o utilizar soluciones en gel con alcohol al 70 por ciento; usar el estornudo de etiqueta; evitar tocarse la cara con las manos sin haberlas lavado, sobre todo nariz, boca y ojos, y limpiar; desinfectar superficies y objetos de uso común, y no saludar de beso ni abrazo”.



Cabe recordar, que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.



También se recomienda mantenerse informado a través del sitio web coronavirus.veracruz.gob.mx donde se actualiza diariamente la información sobre la evolución del padecimiento.