Veracruz sigue sin casos confirmados de coronavirus, según Gobierno estatal

En el primer informe oficial sobre el desarrollo del COVID-19 en el estado de Veracruz, las autoridades de Salud informaron que hasta la noche de este lunes, no se registra ningún caso positivo en la entidad.



La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, explicó que se han estudiado 26 casos sospechosos, que reúnen las características de alguna sintomatología respiratoria, proceder de alguno de los países donde hay transmisión sostenida o haber estado en contacto con casos sospechosos de este padecimiento.



Hasta el momento, de los 26 casos estudiados, hay resultados de 17 con confirmación negativa y 9 se encuentran en diagnóstico.



“2 de pacientes detectados por el Seguro Social, 6 detectados por los Servicios de Salud de Veracruz y uno por una Institución privada, mismo que se encuentra en vías de ratificación o rectificación, de acuerdo a los procedimientos que los estándares de calidad del laboratorio estatal, están avalados”, expuso.



A decir de Espejo Guevara también se han estudiado cerca de 46 contactos de los casos sospechosos.



“Se les da seguimiento puntual y cuando la muestra sale negativa se dan de alta y si la muestra saliera positiva, se estudia toda la cadena de transmisión hacia atrás, con el propósito de limitar que más personas pudieran estar infectadas”.



En el inicio de conferencias, el Secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, aseguró que el gobierno del estado y la secretaría a su cargo, están preparados para responder ante la presencia de este fenómeno epidemiológico.



Recordó que son tres escenarios que se pudieran desarrollar: el estado de importación que es el actual; el de dispersión comunitaria, al que aún no se llega y el tercero que es la dispersión generalizada dentro del Estado.



Al respecto, Ramos Alor afirmó que existe la capacidad suficiente para hacer frente a este virus.



“Queremos decirle a los veracruzanos, que el gobierno pone a disposición de ustedes toda una infraestructura en salud, hospitales de alta especialidad, centros comunitarios que están preparados para atender la situación”, asentó al referir que la información que se otorgará a partir de hoy todas las noches, es veraz y científica.



Por otra parte, la Subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades, informó sobre las acciones a seguir por la población, tales como la jornada de sana distancia, el lavado de manos en 30 Segundos, estornudar de forma correcta y abstenerse de saludar de beso, mano o abrazo.



Además, de que las personas deben quedarse en casa si tienen síntomas respiratorios, suspender de manera temporal de actividades no esenciales, las cuales debemos ser y reprogramadas, “como cursos, congresos y capacitaciones, así como suspender eventos masivos con más de 5 mil personas”.



También se recomendó a la población Veracruzana tener cuidado de los adultos mayores, que salgan lo menor posible, ya que son quienes tienen mayor riesgo de que su contagio sea grave, por lo que se les debe mantener bien alimentados e hidratados.



Fue el Director de Salud Pública quien informó sobre la habilitación de un número telefónico que estará atendido por personal capacitado para dar información sobre casos sospechosos o probables, ya sea por contacto con persona enferma o que proceda de algún país con la enfermedad desarrollada.



En estos casos, deben llamar al número 800 0123456, donde se les darán indicaciones de qué hacer o a dónde acudir.



También, se destacó que hay monitoreo permanente de vuelos nacionales e internacionales, así como de los buques que entran a Veracruz, para descartar algún ingreso de contagio.



Para finalizar, se puso a disposición de toda la ciudadanía la página en donde se podrá obtener la información verídica y actualizada del desarrollo de las actividades preventivas y del informe de los casos que se presenten en el estado.



Cabe mencionar que se puntualizó que no están autorizados por la secretaría, ni estatal ni federal, ninguna institución o laboratorio privado, por considerar que generaría una situación de anarquía en la información.



La conferencia estuvo presidida por Roberto Ramos Alor, secretario de Salud del gobierno del Estado, quien estuvo acompañado de Salvador Argimiro Beristain Hernández, director de Salud Pública; Guadalupe Díaz del Castillo Flores, subdirectora de Prevención y Control de Enfermedades; Dulce María Espejo Guevara, jefa de Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Bartolo Avendaño Borromeo, director de Protección contra Riesgos Sanitarios.