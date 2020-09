Veracruz sigue sin cumplir a mujeres indígenas con participación en política

A pesar de que en 2018 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio vista al Congreso de Veracruz para tomar las medidas necesarias tendientes a fortalecer la participación política de las mujeres indígenas y su inclusión paritaria en el órgano legislativo, las recientes reformas electorales no contemplaron esas disposiciones.



Al respecto, Eva Barrientos Zepeda, magistrada de la Sala Regional Xalapa del TRIFE, dijo que existe un tema pendiente en la agenda legislativa local para impulsar la reforma al marco estatal que garantice la representación indígena paritaria en el Congreso del Estado.



En el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, recordó que la Sala Superior en la resolución SUP-REC-1755/2018 y acumulados, garantizó el pleno derecho de la mujer indígena a ocupar puestos públicos y de elección popular y dio vista al Congreso local para que implementara las medidas necesarias.



Sin embargo, manifestó que lo anterior no se consideró para el proceso electoral local en puerta y ahora, a estas alturas, resultaría imposible de implementar porque toda reforma sustancial en materia electoral debe hacerse 90 días antes del inicio proceso comicial.



Por tanto, añadió, gran reto será sumar esfuerzos entre la sociedad civil y la clase política del estado para hacer efectiva la directriz establecida por la Sala Superior para el próximo proceso electoral.



Agregó que otro reto pendiente es materializar la representación indígena a nivel municipal en el estado de Veracruz, sin embargo, expuso que la reciente reforma electoral ha reconocido el derecho de la autodeterminación de las comunidades afromexicanas.



Asimismo, la magistrada electoral aseveró que de acuerdo a ONU Mujeres, a pesar de que se postulan mujeres indígenas, sus esposos son los que toman las decisiones durante las campañas y en caso de ganar la elección también quedan a cargo de las decisiones de Gobierno, lo que dijo, se trata de algo muy lamentable.



“Las mujeres indígenas consideran que su ausencia en espacios de toma de decisiones con lleva a que no se atiendan sus necesidades reales ni las de sus comunidades”.



Por ello, siguen predominando las políticas monoculturales, de tutelaje y asistencia social sin perspectiva étnica, intercultural y de género y que no reconocen a las mujeres indígenas como sujetas de derecho con capacidades de gestión, acción y gobernanza.



Lo anterior es así porque una mujer indígena está expuesta a actos de violencia que se pueden materializar en dos ámbitos: al interior de sus comunidades como candidatas a un cargo de elección popular municipal y al exterior al ser postuladas a un cargo legislativo o federal.



Los retos garantizar que todas las mujeres del país, incluidas las indígenas, accedan a cargos de elección popular libres de todo tipo de violencia y superar los obstáculos que alimentan la discriminación que afecta el desarrollo político de las mujeres.