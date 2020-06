Veracruz suma 263 contagios y 34 muertes por COVID-19, este miércoles

Con 263 resultados positivos de ayer martes a este miércoles, los casos positivos a COVID-19 en Veracruz ascienden a 7,239 en 157 municipios; 1,151 veracruzanos han fallecido por este padecimiento, 34 en las últimas 24 horas.



Durante la conferencia de prensa que ofrecen las autoridades sanitarias del estado, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 13,798 casos, de los cuales 4,800 han sido negativos y 1,759 se encuentran en investigación.



Además, 1002 de los casos positivos se consideran actúales y representan la actividad de la transmisión en las dos últimas semanas.



Ya son 157 municipios en donde se han identificado los casos positivos a COVID-19 en la entidad y los confirmados se incrementan en todas las regiones.



En la zona centro: Veracruz 2,533, Boca del Río 282, Córdoba 262, Xalapa 186, Orizaba 124, Medellín 107, Fortín 74, La Antigua 50, Alvarado 49, Perote 43, Río Blanco 37, Coatepec 30, Ixtaczoquitlán 25, Úrsulo Galván 24, Manlio Fabio Altamirano 22.



En la zona sur: Coatzacoalcos 734 casos, Minatitlán 331, Cosoleacaque 126, Cosamaloapan 97, San Andrés Tuxtla 88, Tierra Blanca 64, Nanchital 59, y Las Choapas 51, Agua Dulce 45, Jáltipan y Acayucan 39, Santiago Tuxtla 32 e Ixhuatlán del Sureste con 20.



En la zona norte: Poza Rica 490, Tuxpan 182, Papantla 111, Coatzintla 67, Martínez De la Torre 60, Tihuatlán 48.



Mientras que el resto de los casos, que registran un menor número, se encuentran en municipios de diversas zonas:



Emiliano Zapata 19, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada y Álamo 18, Isla 17, Naranjos y Pánuco 16, Nogales, Puente Nacional y Tres Valles 15.



Mariano Escobedo 14; Cuitláhuac y Soledad de Doblado 13, Coacoatzintla, Gutiérrez Zamora, Misantla, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Tantoyuca y Tlalixcoyan 12, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carillo, Catemaco, Huatusco, Tlapacoyan 11, Cerro Azul, Jalacingo, Jamapa y Xico 10, Ayahualulco, Cazones, Otepan y Villa Aldama *9*; Actopan y José Azueta 8.



Ixhuatláncillo, Moloacán, Paso del Macho y Tlacotalpan 7, Altotonga, Atoyac, Chalma, Hueyapan y Sayula 6, Acultzingo, Amatitlán, Atzacan, Chocaman, Espinal, Oluta, Tezonapa y Zongolica 5, Atzalan, Chacaltianguis, Ixhuatlán de Madero, San Rafael, Tecolutla, Tlanelhuayocan y Uxpanapa 4.



Mientras que Acula, Banderilla, Carrillo Puerto, Coscomatepec, Coyutla, Chicontepec, Chinameca, Huayacocotla, Ixhuatlán del Café, Maltrata, Pajapan, La Perla, Rafael Delgado y Totutla se mantienen con 3 casos en cada demarcación.



Acatlán, Comapa, Cotaxtla, Cuichapa, Chiconamel, Chiconquiaco, Chinampa, Chontla, Huiloapan, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Omealca, Rfael Lucio, Soledad Atzompa, Tamiahua, Tempoal, Teocelo, Vega de Alatorre y Yanga continúan con 2 confirmados.



Los municipios donde solo hay un caso positivo son: Castillo de Teayo, Coxquihui, Filomeno Mata, Ixcatepec, Landero y Coss, Magdalena, Mecayapan, Miahuatlán, Nautla, Ozuluama, Platón Sánchez, Saltabarranca, San Juan Evangelista, Soconusco, Soteapan, Tamalín, Tatahuicapan, Tepetlán, Tequila, Texhuacan, Texistepec, Tlacolulan, Tomatlán, Las Vigas, Yecuatla y Zaragoza.



Es importante señalar que 4,113 son los pacientes positivos a COVID- 19 que se consideran ya recuperados del padecimiento; 1,975 aún permanecen en vigilancia y 1,151 han fallecido, residentes de 98 municipios del estado:



Veracruz 375, Coatzacoalcos 156, Poza Rica 98, Minatitlán 60, Boca del Río 28, Papantla 26, Nanchital 25, Cosoleacaque y San Andrés Tuxtla 23, Xalapa 22, Tihuatlán 21, Córdoba 16, Medellín 15, Las Choapas 14, Coatzintla, Perote 13, Martínez de la Torre 11, Manlio F. Altamirano, Tuxpan y Agua Dulce 10.



Acayucan y Jáltipan y Tierra Blanca 8, Alvarado, Ixhuatlán del Sureste, Playa Vicente, 6, La Antigua, Coatepec, Orizaba y Santiago Tuxtla 5, Naranjos, Angel R. Cabada, Fortín, Jamapa y Soledad de Doblado, 4, Ayahualulco, Cazones, Cosamaloapan, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Lerdo de Tejada, Paso de Ovejas, Tlapacoyan, Villa Aldama 3.



En Amatlán, Cerro Azul, Coacoatzintla, Chalma, Emiliano Zapata, Isla, Mariano Escobedo, Misantla, Moloacán, Pánuco, Pueblo Viejo, Río Blanco, Sayula, Tamiahua, Tantoyuca, Teocelo, Tezonapa, Tres Valles y Xico, han fallecido dos personas en cada demarcación.



Mientras que los municipios que solo registran una defunción son: Altotonga, Amatitlán, Atzacan, Atzalan, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo Catemaco, Comapa, Cuitláhuac, Chinampa, Gutiérrez Zamora, Hueyapan, Ignacio de la Llave, Jalacingo, Magdalena, Maltrata, Mecayapan, Nogales, Otepan, Pajapan, La Perla, Puente Nacional, San Rafael, Soledad Atzompa, Soteapan, Tecolutla, Tempoal, Tepetlán, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Totutla, Úrsulo Glaván, Vega de Alatorre y Yanga.



Refirió que el 66 % de los fallecimientos ocurrieron en hombres, el 34 % en mujeres y en ambos en edades desde menor de un año hasta 100 años.



El 76 % de ellos presentaba al menos alguna enfermedad crónica como: hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardiaca, entre otras; pero el 24 % restante eran pacientes aparentemente sin ningún factor de riesgo.



Explicó que los hombres aportan el 60% de los casos positivos, sin embargo, cada vez son más las mujeres que también se enferman y ahora contribuyen con el 40%; en ambos el padecimiento puede ocurrir en cualquier edad.



Definió que, respecto al cuadro clínico, este virus se puede presentar con síntomas leves o moderados o tener complicaciones y requerir hospitalización, como ha ocurrido en 3,265 de los pacientes positivos en el estado, ya que presentaban cuadros más severos tanto en pacientes desde menores de un año hasta 100 años, lo que indica que la enfermedad también se puede complicar en cualquier edad y su recuperación ser más prolongada o incluso fallecer.



“Por ello, insistimos en que lo mejor es no exponerse al contagio, si te enfermas pueden transmitir el padecimiento a tus familiares y no sabes si tu o algunos de ellos necesitará hospitalización y tampoco que tan grave o no puede ser; de ahí la importancia de guardar tu sana distancia y llevar a cabo las medidas de precaución que tanto se recomiendan en este espacio”, expuso.



Por otra parte, asentó que la tendencia de la curva continua en ascenso y el incremento en la transmisión y su dispersión a diferentes regiones del estado, se da por los movimientos de la población al interior de las localidades donde hay transmisión, como de estas hacia poblaciones en donde aún no la hay y viceversa, “es por ello que estaremos reiterando: quédate en casa”, finalizó Dulce María Espejo Guevara.