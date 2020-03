Veracruz suma 32 casos sospechosos por coronavirus; sólo hay 7 positivos

Sin aumento en el número de casos de Coronavirus (COVID-19) en Veracruz; las autoridades de Salud reportan que continúan los 7 casos positivos al corte de este lunes a las 19:00 horas.



Así mismo y durante la conferencia de prensa diaria, donde se informa del desarrollo del virus en la entidad, se expuso que se han estudiado 88 casos y 49 resultaron negativos.



La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, explicó que hay 32 sospechosos.



De esos 32, 16 son mujeres y 16 hombres, de entre 8 y 78 años de edad.



Los casos que continúan en análisis se registran de la siguiente manera: 17 en Boca del Río; 5 en Veracruz; 3 en Xalapa; 2 en Poza Rica; en Alvarado, Orizaba, Medellín, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, se registra uno en cada demarcación.



A decir de la funcionaria estatal, los 32 sospechosos se encuentran con manejo ambulatorio y aislamiento en sus viviendas.



De igual modo, reiteró que el número de casos positivos permanece en 7; 4 hombres y 3 mujeres).



4 de los positivos a Coronavirus radican en Boca del Río, dos en Veracruz y uno en Ixtaczoquitlán y actualmente se da seguimiento a 111 contactos de los mismos, expuso Espejo Guevara.



Durante la conferencia se reiteró que la manera de prevenir los contagios es siguiendo las recomendaciones de lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar gel con alcohol al 70 por ciento, realizar el estornudo de etiqueta, no tocarse nariz, boca y ojos con las manos sucias, desinfectar superficies y objetos de uso común, además de no saludar de beso ni abrazo.



Como en las conferencias anteriores, se mencionó que para considerar a un individuo sospechoso de padecer COVID-19, hay que tener en cuenta si en los últimos 14 días presentó fiebre y/o tos, y por lo menos uno de estos síntomas: dolor de garganta, cabeza, muscular o de huesos, así como dificultad para respirar.



También, que en el mismo lapso estuviera cerca de alguien bajo investigación o declarado enfermo; además de haber viajado a China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán, Italia, Alemania, Francia, España o Estados Unidos (Washington, California y New York).



Cabe recordar, que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.



De igual modo, se recomienda mantenerse informado a través del sitio web coronavirus.veracruz.gob.mx donde se actualiza diariamente la información sobre la evolución del padecimiento.