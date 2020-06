Veracruz suma 4 nuevos partidos políticos; avalan su conformación

Este viernes, el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz avaló la conformación de cuatro nuevos partidos políticos locales que cumplieron con todos los requisitos de ley: las organizaciones "TXVER", "Podemos", "Bienestar y Justicia Social" y "Unidad Ciudadana".



Al respecto, el consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla, destacó que esta “es una fecha histórica” para el organismo, dando la bienvenida a los nuevos integrantes que sumará el Consejo General.



A partir del próximo primero de julio los partidos deberán integrarse formalmente a la mesa del Consejo y podrán participar en las sesiones virtuales y de manera presencial hasta que se levante la contingencia sanitaria.



También tendrán un espacio en las boletas electorales para el proceso comicial local 2020/2021 que renovarán las 212 presidencial municipales y las 50 diputaciones locales.



Los representantes del PRI, MORENA, PRD, PAN, MC, PT y PVEM también dieron la bienvenida a los nuevos partidos y coincidieron en señalar que la ciudadanía decidirá en las urnas si conservan o no sus registros.



Los nuevos partidos



El partido político “TXVER” es presidido por Antonio Luna Andrade, líder estatal de la agrupación Antorcha Campesina; “Podemos” por Francisco Garrido Sánchez, exdiputado local del desaparecido Partido Alternativa Veracruzana.



“Bienestar y Justicia Social” es liderado por Jesús Vázquez González, exdiputado local del PVEM. Mientas que a “Unidad Ciudadana” lo representa Cinthya Lobato Calderón, ex diputada local de Convergencia y el Partido Acción Nacional.



Los dictámenes presentados por la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos fueron aprobados a pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) no aclaró las dobles afiliaciones que presentan “Podemos”, Bienestar y Justicia Social” y “Unidad Ciudadana” que de ser depuradas no alcanzarían el 0.26% de militantes para otorgarles el registro, y que incluso fueron sancionados con apercibimientos y multas económicas por inconsistencias en el proceso de fiscalización de sus gastos.



Representantes de partidos recordaron que “Unidad Ciudadana” fue multada con más de 500 mil pesos, “Podemos” con 7 mil pesos y “Bienestar y Justicia Social” recibió un apercibimiento, sin embargo, dijeron no temer a la competencia y celebraron su integración.



Cabe destacar que de las 15 organizaciones ciudadanas que iniciaron el proceso para constituirse como partidos, sólo 4 llegaron a la meta, integrándose a la “herradura de la democracia”, como le llaman a la mesa del Consejo General del Organismo Electoral.