Veracruz supera los 55 mil casos positivos de COVID-19

Los casos acumulados de COVID-19 en Veracruz superaron este sábado la barrera de los 55 mil, al sumar 55 mil 26; por su parte las muertes se ubican en 8 mil 49, con 31 muertes y 108 contagios nuevos en las últimas 24 horas.



En conferencia de prensa, la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, indicó que 786 representan a los pacientes cuya infección se encuentra activa, y pueden transmitir el coronavirus a otras personas, de ahí que invitó a la población a seguir con las medidas de protección, estén enfermas o no.



Apuntó que en el Estado; el total de casos estudiados hasta este sábado son 110 mil 936; con resultado negativo 44 mil 976 y se reportan sospechosos 10 mil 934.



Región centro



Veracruz suma 11,269 casos; Xalapa 4,261; Orizaba 3,179; Córdoba 2,864; Boca del Río 1,365; Río Blanco 933; Fortín 927; Ixtaczoquitlán 771; La Antigua 667; Nogales 631; Medellín 603; Camerino Z. Mendoza 450; Coatepec 428; Alvarado 392; Mariano Escobedo 375; Perote 347; Úrsulo Galván 304; Emiliano Zapata 292; Ixhuatlancillo 243; Amatlán de Los Reyes 203; Puente Nacional 194; Zongolica 191; Paso de Ovejas 187; Rafael Delgado 165; Banderilla 150; Atzacan 111; Coscomatepec 107 y Manlio Fabio Altamirano 103.



Región sur



Coatzacoalcos acumula 3,287 casos; Minatitlán 1,616; Cosamaloapan 948; San Andrés Tuxtla 653; Cosoleacaque 573; Tierra Blanca 393; Nanchital 277; Tres Valles 271; Acayucan 217; Lerdo de Tejada 202; Jáltipan 188; Carlos A. Carrillo 179; Ángel R. Cabada 161; Isla 123 y Santiago Tuxtla con 115.



Región norte



Poza Rica presenta 3,494 casos; Tuxpan 1,638; Pánuco 777; Martínez de La Torre 712; Papantla 684; Coatzintla 517; Tihuatlán 424; Álamo Temapache 230; Misantla 158; Tlapacoyan 115 y Gutiérrez Zamora 109.



La funcionaria de Salud recordó que los movimientos de población tienen una gran influencia en la persistencia y diseminación de la infección por SARS-CoV-2, "no corra riesgos, ni exponga a su familia a enfermarse, si no tiene a que salir, mejor quédate en casa”, concluyó.