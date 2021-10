Veracruz tendrá su primer “Diputade”

El ahora "diputade" local electo por la vía plurinominal, Gonzalo Durán Chincoya, aseguró que trabajará desde el Congreso del Estado para lograr la unión de los diferentes colectivos LGBTTTIQ+, por lo que llamó a sus integrantes a apostar por el diálogo y a trabajar juntos.“La invitación es muy clara, el mensaje es muy claro para todas, todos y todes que pertenecemos a la población LGBTTTIQ+ que debemos de sentarnos, apostar al diálogo y trabajar en conjunto hacia un Veracruz pleno en Derechos Humanos", indicó.En entrevista, tras recibir su constancia de asignación de manos del presidente del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Alejandro Bonilla Bonilla, aseveró que miembros de la comunidad sexodiversa ya se han acercado a él, "estamos platicando, llegamos respaldados al Congreso y eso es lo importante de todo eso”.Además, Durán Chingoya, quien se autoadscribe como una persona no binaria, se comprometió a impulsar la reforma al Código Civil para garantizar el matrimonio igualitario en el Estado.Añadió que realizará un trabajo en conjunto donde permitirá opinar a todos, rechazando que sea difícil lograr la unidad entre los grupos de la diversidad sexual en el Estado y es que dijo que será "un puente" entre el Congreso Local y esta comunidad.“A partir del 5 de noviembre, los temas más apremiantes son aquellos que nos están lacerando como sociedad en general, independientemente de que pertenezca o no al sector LGBTTTIQ+ somos seres humanos y a eso le apuesto y desde ahí hay que trabajar”, externó ante los reporteros.Una vez más llamó a los medios de comunicación a que respeten su decisión de ser llamado como "diputade", pues aseguró que el leguaje sufre transformaciones con el tiempo y que todo cambio lleva un proceso de adaptación.“A título personal, analizando estudiando los temas que se han dado a raíz de que les pedí con mucho respeto -que me llamaran así-, creo que, por convicción lingüística social, debemos ser todos, todas y todes", precisó.Finalmente, pidió "tener muy en cuenta que los Derechos Humanos son de avanzada y progresivos”.