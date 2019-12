Veracruz tendría una Nochebuena y Navidad “con ambiente frío a fresco”

A diferencia del caluroso escenario reciente, la Nochebuena y Navidad 2019 registrarían temperaturas entre frescas a ligeramente frías.



"Todo parece indicar que para esos días, aunque no vamos a tener la presencia de un frente frío, sí van a persistir las masas de aire frío", indicó la hidrometeoróloga del Organismo de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Jessica Luna Lagunes.



Enfatizó que por lo anterior, la temperatura al mediodía no rebase los 18 a 21 grados centígrados, con madrugadas de los 8 a 10 grados en localidades de la región montañosa central.



"Vamos a tener quizá una Nochebuena y Navidad con ambiente frío a fresco", enfatizó.



Refirió, sin embargo, que no se prevé una "blanca" Navidad, debido a las escasas condiciones para caída de nieve o aguanieve en poblados en las faldas de Cofre de Perote y Pico de Orizaba.



"Si pudieran seguir presentando cencelladas, que en las cencelladas necesitamos temperaturas por abajo de los 0 grados y la niebla, que con estas bajas temperaturas provoca que se forme el hielo", dijo, pero nevadas como tal no se tienen previstas.



Para la zona costera central y el norte de la entidad, se anticipan temperaturas frescas a templadas, sin que tengan mediciones de más de 30 grados.



Así, en el litoral norte se prevén condiciones de 22 a 25 grados centígrados y de 24 a 27 en la zona de costa; debido a la continuidad de masas de aire frío.



Insistió en la recomendación para la población para el consumo de líquidos y frutas ricas en vitaminas y una mayor protección del frío para niños y adultos mayores.