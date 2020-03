Veracruz tiene 3,500 pruebas de Coronavirus pero no se aplican a casos sospechosos

El estado de Veracruz tiene la capacidad para hacer las pruebas de Coronavirus; hasta el momento cuenta con 3 mil 500 para su aplicación, aseveró el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez.



Sobre el número elevado de casos sospechosos que se han mostrado durante las conferencias diarias por parte de las autoridades de Salud, aceptó que en Veracruz se ha modificado un poco la forma de catalogar los casos sospechosos.



En este sentido, dijo que hasta el corte del día de ayer jueves, se registraron 116 casos sospechosos de Covid-19, pero se ha decidido no "gastar tanto" en los sospechosos si no tienen los síntomas.



"Nosotros modificamos un poquito el cómo catalogar al sospechoso con la finalidad de sugerirle confinamiento independientemente si era positivo o no, o incluso si tenía síntomas porque estamos en la etapa en la que todavía es posible hacer eso, al no tener casos de tercera generación”, detalló.



A decir de García Jiménez, hasta ahora no se ha presentado ninguno caso de segunda generación y todos han sido importados.



Por tanto, a las personas consideradas como casos sospechosos se les está pidiendo el confinamiento.



“Y a los que tienen síntomas claros se les toma la muestra además de que se está tratando de atender los casos que pueden ser positivos y se pueden agravar”, sostuvo.



Y es que consideró que el estado se encuentra en un nivel de la pandemia de Coronavirus donde aún se puede "discernir" sobre este tema.



“Aunque seguramente llegará el momento en que no podrá ser posible y se cambiará la forma de aplicación de las pruebas”.



Al respecto, explicó que cuando un caso es sospechoso de inmediato se busca acelerar su prueba, para de inmediato aplicar las cualidades de confinamiento o seguimiento.



Dejó en claro que un caso sospechoso no es indicativo de transmisión, pues aún no se sabe si será positivo o negativo, de manera que por ello se recomienda el confinamiento.



Para finalizar, expuso que de los 14 positivos de coronavirus, hay uno que se investiga de manera exacta para observar que tipo de generación es, pero todos los demás son importados, es decir, alguien que viajó a otro país se contagió.



Cabe recordar que la segunda generación, se considera cuando los casos de personas que viajaron a otros países, trajeron el virus y se contagia entre familias.



Esto, mientras que la tercera generación se define cuando se generan contagios entre quienes contrajeron sin viajar y sin ser familiares de los enfermos, es decir, cuando se genera una epidemia, con brotes regionales.