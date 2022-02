Veracruz tiene 3 mil 923 casos activos de COVID-19 y 14 mil 628 sospechosos

En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud confirmó que en Veracruz sumaron 160 mil 152 (+873 nuevos) casos confirmados de COVID-19, de 334 mil 593 estudios practicados.Al corte de este jueves, son 3 mil 923 positivos activos, la mayoría en los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Poza Rica, Boca del Río, Medellín, Cosamaloapan, Orizaba, Minatitlán y Fortín.Van 140 mil 738 pacientes recuperados y permanecen en vigilancia 3 mil 900; con 15 mil 514 (+16 nuevos) fallecimientos. La dependencia contabiliza 159 mil 813 resultados negativos y 14 mil 628 sospechosos acumulados.Si vives en los siguientes municipios, acude a la aplicación de la dosis de refuerzo para el sector de 40 a 49 años de edad, donde también se contempla a rezagados y mujeres embarazadas.18 y 19 de febrero:• Jáltipan.19 y 20:• Texistepec.El refuerzo para la población de 30 a 39 años, con más de cuatro meses de haber completado su primer esquema, queda de la siguiente manera:18 de febrero:• Cosamaloapan.• Martínez de la Torre.• San Andrés Tuxtla.• Pánuco.• Xalapa.18 y 19:• Coscomatepec.• Isla.• Tezonapa.• Zongolica.Del 18 al 20:• Orizaba.Del 18 al 21:• Poza Rica.• Veracruz.19 y 20:• Catemaco.• Santiago Sochiapan.20 y 21:• Álamo.Del 20 al 23:• Coatzacoalcos.Al emitir el mensaje 614, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, insistió en mantener las medidas sanitarias básicas, sin olvidar la vacuna en cualquiera de sus etapas. “El virus sigue presente, la emergencia no ha terminado y no debemos bajar la guardia; no se puede caer en el exceso de confianza”.Consulta en http://coronavirus.veracruz.gob.mx el Plan de Vacunación y el Semáforo vigente. Ante síntomas leves llama al 800 0123456; por algún evento de gravedad asiste al hospital más cercano o marca al 911.¡Vacúnate contra el COVID-19!