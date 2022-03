Veracruz tiene agua, CONAGUA definirá si manda a NL: Cuitláhuac

Apegándose nuevamente a declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez descartó que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) vaya a revivir el proyecto "Monterrey VI" para enviar agua del río Pánuco a Nuevo León, no obstante, aclaró que el organismo será el que defina si usa agua de Veracruz.En conferencia de prensa, el Mandarario aseguró que en Veracruz tenemos agua, por lo que no habría problema en enviar a otra entidad, aunque tomaría años un proyecto de ese tipo.Por ello, afirmó que al menos en esta administración no ocurriría esto, comentando que "no puede adivinar" de dónde sacará CONAGUA el líquido.El problema, aclaró, es con la concesión que "Monterrey VI" implicaba.Luego que el gobernador de Nuevo León, Samuel García, afirmara que ya hay aval de CONAGUA para usar agua de Veracruz, García Jiménez dijo no creer que el organismo rompa "la directriz del Presidente".