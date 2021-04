El dirigente del partido político Podemos, Francisco Garrido, lamentó que el Congreso del Estado esté en manos de legisladores a quienes tiene que estar corrigiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



“Tenemos al peor Congreso del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pasado dos años y medio componiéndole las iniciativas y reformas al Congreso local y eso no se lo merece Veracruz como Estado”, dijo.



Entrevistado en su visita a Orizaba sobre el actual proceso electoral, comentó que lo más complicado es convencer a la población con propuestas serias, que hagan énfasis en que el país y el Estado no pueden seguir en la misma ruta.



“Hacemos un llamado para que sea una gran fiesta democrática y que no se tenga que hacer un operativo de vigilancia y custodia especial para los candidatos. Que vayan libremente a hacer un trabajo que les permita presentar sus propuestas y la oferta del partido, claro que si hubiera la necesidad lo haremos pero espero que el proceso electoral transite de manera pacífica”.



Comentó que se hará todo lo posible porque sea un buen proceso electoral, que lo distinga la propuesta, no la confrontación.