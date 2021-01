Veracruz tiene más de 5 millones de pobres

De acuerdo con el Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las Entidades de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, Veracruz presenta un grado de rezago social muy alto y registra 1 millón 457 mil 852 personas en pobreza extrema, 3 millones 630 mil 711 en condiciones de pobreza moderada y 1 millón 741 mil 996 presentan vulnerabilidad por carencias sociales.



Además, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que en términos absolutos, de 2010 a 2018, el número de personas en pobreza se amplió en 12 Entidades, de las cuales destacan el Estado de México, Veracruz, Chiapas, Morelos y Puebla.



En el informe anual se identifican en Veracruz 144 comunidades rurales y 2 mil 728 comunidades urbanas como Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).



Asimismo, señala que 16.5 por ciento de las viviendas no tienen acceso al agua, el 9.8 por ciento carece de drenaje, el 1.2 por ciento no cuenta con electrificación y en el 27.9 por ciento se utiliza leña y/o carbón para cocinar.



Aunado a ello, el 6.1 por ciento del total de las viviendas aún tienen piso de tierra, el 0.7 por ciento tiene techo con material endeble, el 2.6 por ciento muros endebles y en 7.6 por ciento las familias viven en hacinamiento.



Así también, se asienta que el 16.9 por ciento de la población presenta rezago educativo, el 67.3 por ciento no tiene acceso a la seguridad social, el 20.4 por ciento carece de una alimentación adecuada y el 19.8 por ciento carece de servicios básicos.



El objeto del Informe Anual sobre la situación de pobreza y rezago social es el de orientar preferentemente las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus dos rubros: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.



Por ello, para el presente ejercicio fiscal se considera necesario reorientar las políticas públicas que promuevan la redistribución de la riqueza, un crecimiento incluyente, sostenible y sustentable de las personas y sus familias.



Mientras que el CONEVAL advierte que en el año 2018, el Estado de México, Chiapas, Oaxaca, Puebla y Veracruz concentraron aproximadamente 44 por ciento de la población que vive en situación de pobreza. En el mismo año, el 63 por ciento de la población en pobreza extrema del país se ubicó en el Estado de México, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.



En Veracruz y Morelos se observó un incremento en 4.2 y 7.6 puntos porcentuales de las personas en condición de pobreza, respectivamente. De manera simultánea, en Nuevo León, entidad con niveles consistentemente bajos, se registró una disminución en 6.5 puntos porcentuales. Como resultado de ello, las brechas entre Entidades en materia de pobreza se agudizaron.



En el periodo 2010-2018, los Estados de Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán registraron las menores disminuciones en la incidencia en carencia social asociada al acceso a la seguridad social. Por su parte, en el Estado México, Campeche, Chiapas y Morelos se registraron incrementos en el porcentaje de personas que no tienen acceso a la seguridad social. Con relación al acceso a los servicios básicos en la vivienda, las entidades de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán observan incrementos en esta carencia. Este comportamiento de los indicadores da cuenta de las principales necesidades de atención en estos Estados.



Con respecto al porcentaje de población con ingresos inferiores a la línea de bienestar, entre 2010 y 2018 se observaron reducciones menores en los estados de Chiapas y Puebla de 1.9 y 2.0 puntos porcentuales, en el mismo orden. Mientras que, en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Veracruz tuvo lugar un incremento.



La nueva Política de Bienestar busca transitar a un sistema universal de derechos. En esta tarea, la medición de la línea de bienestar puede ser útil para localizar a Entidades clave en donde se registraron aumentos, como el Estado de México, Veracruz, Chiapas y Morelos.



Ante este panorama, se considera necesario reorientar las políticas públicas que promuevan la redistribución de la riqueza, un crecimiento incluyente, sostenible y sustentable de las personas y sus familias.