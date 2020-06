Veracruz tiene todo para aportar a la reactivación nacional tras pandemia: Cuitláhuac

Veracruz tiene todos los recursos y puede aportar para la reactivación económica en el país, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, durante su conferencia de prensa de la mañana de este lunes en el 63 Batallón de la Ciudad de Xalapa.



El Ejecutivo estatal señaló que el Estado puede aportar no sólo con las actividades y recursos naturales, sino también con el pueblo de Veracruz.



“Está de su lado y con la confianza de que se ha guiado en esta situación de pandemia muy bien y, por tanto, confían en el Gobierno Federal”, sostuvo Cuitláhuac García.



Por otra parte, dijo que en la entidad no ha sido necesario utilizar los Centros de Expansión Médica para atender pacientes de COVID-19 ya que desde un inicio se prepararon para el peor escenario, “decidimos dar un paso adelante y preparamos los centros de expansión médica; hay 3, en zona norte, centro y sur del estado”.



En este sentido, refirió que la población de Veracruz, la gran mayoría se apegó a las recomendaciones y no fue necesario hasta ahora utilizar los centros médicos de atención para escenarios dramáticos, donde queda rebasada la infraestructura hospitalaria.



Es así que con la reconversión de áreas médicas en hospitales se ha atendido la situación y en unas semanas se dará paso al siguiente color en el semáforo, expuso al adelantar que en aquellos municipios donde solo hay casos sospechosos, se pudieran iniciar actividades de la nueva normalidad.



Información completa más tarde...