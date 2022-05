Veracruz tuvo “éxito impresionante” durante Tianguis Turístico en Acapulco

Veracruz género 10 veces más citas de negocio en comparación con años anteriores durante el Tianguis Turístico en Acapulco, destacó el titular de la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR), Iván Martínez Olvera.Detalló que en total hubo 935 citas de negocios con mil 125 empresas."Tuvimos un éxito impresionante, fuimos acogidos de manera muy grata por todos los estados y todas las empresas que estaban a la espera de que regresará Veracruz al Tianguis Turístico", dijo.Declaró que este éxito se debe también a la evolución en el turismo, el cual ya no busca grandes complejos internacionales "donde llegas y te encierras 3 o 4 días", sino experiencias de campo abierto que se ofrecen a lo largo de toda la entidad.“Estamos un momento de turismo que empieza a cambiar. (...) Ahorita lo que no esta pidiendo y por eso seleccionan a Veracruz de manera muy positiva, es por todas estas experiencias a campo abierto: turismo ecológico, turismos de aventura, turismo regenerativo, todas estas alternativas que tenemos desde el norte a sur en el estado", aseguró.Asimismo, explicó que existe una nueva tendencia en todo el país por no solo posicionar uno o dos destinos principales, sino varios, en el caso del Estado de Veracruz, expuso que se está buscando posicionar a todos los destinos turísticos.En temas de seguridad, declaró que como representantes turísticos, es su labor exponer las cosas positivas del estado, dejando de lado, pero aun conscientes de ello, los problemas de inseguridad por los que atraviesa el estado."A nosotros nos toca comentar todo el trabajo positivo que se hace por Veracruz, son situaciones que están fuera de nuestro alcance, lamentable y que nosotros estamos conscientes y en apoyo a las familias", agregó.Finalmente al cuestionarle sobre si las marchas y manifestaciones afectan la imagen de Veracruz, afirmó que es un derecho que todo ciudadano tiene, en ese sentido, reiteró que la función de los entes turísticos, es de promocionar lo positivo y atraer el turismo que beneficia de manera directa a la sociedad.