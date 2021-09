Veracruz vacunará a menores de acuerdo con plan federal: Gobernador

En el Estado de Veracruz se vacunará contra COVID-19 a todos los menores de edad que presenten alguna comorbilidad o discapacidad, tal como informó el presidente Andrés Manuel López Obrador este miércoles, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.A decir del mandatario, esperarán que llegue la vacuna específica para tal fin y con seguridad se aplicarán al finalizar con la aplicación del biológico a los sectores que ya tienen su primera vacuna.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno, reiteró que el Estado se apega al Plan Nacional de Vacunación, por lo que en el momento que se incluya por la Federación este nuevo esquema, se procederá a la inoculación de ese sector de menores.“Como lo indicó el Presidente, en cuanto lleguen las vacunas, así como la responsiva y otra donde quien otorga la vacuna se hace responsable de la vacuna para determinada edad, esa es importante específicamente para el caso de los niños que ganaron amparos”, dijo.En ese tenor, dejó en claro que el Estado no es el proveedor de la vacuna por lo que están a la espera de que sea la propia Secretaría de Salud federal, la que tras recibir de las farmacéuticas las dosis, las distribuya a los estados del país incluido Veracruz para proceder con esta tarea.“Recordarles que estamos apegados al plan nacional de vacunación, no somos proveedores de las vacunas, tiene que llegar de las farmacéuticas a través de la Secretaría de Salud, los lineamientos que da el presidente, se aplican aquí”, expuso.Respecto a la petición del magisterio para recibir una segunda dosis de la vacuna CanSino, el jefe del Ejecutivo del Estado coincidió con el presidente de la república en que de acuerdo a la farmacéutica no es necesaria y si se prevé aplicar en su momento otra dosis el próximo año, como se hace con otras como es el caso de la influenza.“Las farmacéuticas han dicho que no es necesario una tercera dosis, esta segunda que anuncia el presidente, se refiere al futuro, al igual que la influenza, el próximo año en la temporada se aplicará. Esta vacuna está catalogada como una aplicación de emergencia, es una vacuna de emergencia y así se aprobó, entiendo que después vendrán mejoras”, finalizó García Jiménez.