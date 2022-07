Veracruz y el país están preparados para una gobernante mujer: Cuitláhuac

Veracruz y el país están preparados para ser gobernados por una mujer; este sector siempre ha estado listo para encabezar esta responsabilidad, la cual les ha sido negada por administraciones “machistas”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En la conferencia de prensa de este lunes desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal fue cuestionado respecto a si Veracruz está preparado para ser gobernado por una mujer, a lo que el mandatario afirmó que “las mujeres siempre han estado listas”.En ese tenor, en el caso concreto de la entidad veracruzana, dejó en claro que sí está preparado para ello y que no sólo Veracruz, sino todo el país.“En cualquier cargo, desde luego, no sólo Veracruz, todo el país, siempre lo ha estado. Lo que (pasó fue), insisto, que una clase política con cierto machismo (lo impidió). Por eso ahora la misma Ley se impone la equidad de género”, apuntó.Asimismo, el jefe de Ejecutivo del Estado lamentó que a pesar de que las mujeres tengan la preparación para encabezar esta responsabilidad, había “un machismo” en la política que no les permitía llegar, situación que ha cambiado y además se contempla la equidad en la Ley.“Las mujeres están preparadas siempre, lo que existía era un machismo que les impedía o cerraba el camino cuando querían sobresalir. Por fortuna han ido cambiando las leyes, se ha ido dando el reconocimiento”, finalizó el Gobernador de Veracruz