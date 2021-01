Veracruz ya acumula 44 mil 901 casos positivos de COVID-19

En el estado de Veracruz se registran hasta este domingo, 44 mil 901 casos positivos de COVID-19, de los cuales, 919 son casos activos, ya que el inicio de sus síntomas es reciente, por lo que pueden transmitir la enfermedad a otras personas.Al referir lo anterior, la jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Veracruz, Dulce María Espejo Guevara, advirtió que estos datos no se deben tomar a la ligera.La funcionaria destacó la importancia de que la población ubique la situación que guardan los municipios en donde se ha reportado la mayor carga de enfermedad y que permanecen activos, para que tomen medidas de precaución y eviten infectarse de Sars-cov-2.“La pandemia no ha terminado, la transmisión continua”, dijo.En la región centro, Veracruz acumula 9,485 casos; Xalapa suma ya 3,023; Orizaba 2,695; Córdoba 2,486; Boca Del Río 1,117; Río Blanco 782; y Fortín 749; Ixtaczotitlán con 628; La Antigua 603; Nogales 517; Medellín 485; y Camerino Z. Mendoza 343; Alvarado 337; Mariano Escobedo 331; Coatepec 324; Úrsulo Galván 277; Perote 268; Emiliano Zapata 227; Ixhuatlancillo 205; Amatlán de los Reyes 181; Zongolica 171; Puente Nacional 168; Pasó de Ovejas 155; Rafael Delgado 137 y Actopan 113.En la zona sur, Coatzacoalcos reporta 2,606 casos positivos; Minatitlán 1,343; Cosamaloapan 859; Cosoleacaque 470; San Andrés Tuxtla 469 y Tierra Blanca 340; Tres Valles 242; Las Choapas 219; Nanchital 215; Acayucan 182; Agua Dulce 182; Lerdo de Tejada 150 y Jaltipan 142.Mientras que en la región norte, Poza Rica continúa en incremento con 2,802 casos; Tuxpan 1,419; Pánuco 682; Papantla 559; Martínez De la Torre 556; Coatzintla 408; Tihuatlán 334; Álamo Temapache 184; Pueblo Viejo 133 y Misantla con 108.A decir de la funcionaria estatal, los casos positivos a COVID-19 continúan presentándose en diferentes localidades de norte a sur del Estado, por lo que recomendó no exponerse a la posible infección, ya que el cuadro puede complicarse y tener un desenlace fatal.